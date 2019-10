Genussvolles Treffen

Spitzenküche im Zillertal: Bereits zum 11. Mal fand vom 5. bis zum 12.10. im ****-Superior-Hotel Alpenhof in Hintertux das mittlerweile legendäre Genussschauspiel statt.

Meine Vision ist es, die Gäste auf eine kulinarische Reise zu schicken. Sie sollen Urlaub schmecken Maximilian Stock

Hintertux (OTS) - Eine Woche lang Genuss! Für das diesjährige Genussschauspiel haben sich Alpenhof-Küchenchef Maximilian Stock und Küchendirektor Alexander Hönigsberger wieder sechs Gastköche als Verstärkung geholt.

„Meine Vision ist es, die Gäste auf eine kulinarische Reise zu schicken. Sie sollen Urlaub schmecken“ , erklärt Maximilian Stock das Konzept. Umgesetzt hat es der Haubenkoch erneut vorbildlich.



Drei Highlight-Abende

Am 8.10. waren im Alpenhof vier Spitzenköche zu Gast: Peter Fankhauser, Stefan Geisler, Michael Oberleitner und Sebastian Stock zauberten Traditionsküche vom Feinsten. Der Mittwoch präsentierte sich feurig, denn Grillmeister Adi Bittermann verköstigte die Gäste im über 300 Jahre alten Mehlerhaus in Madseit mit einem Gourmetmenü vom Grill.

Am Donnerstag hieß es dann „Wine and Dine“: Maximilian Stock, Alexander Hönigsberger und Gast-Haubenkoch Thomas Strasser servierten fein abgestimmte Kreationen auf hohem Niveau, die Winzer Josef Fritz und Robert Keringer sorgten für die passenden Weine.

Der Alpenhof sorgte auch in diesem Jahr wieder mit Tiroler Gastfreundschaft, Tradition und abwechslungsreichem Genuss- und Aktivprogramm für Begeisterung bei den Gästen. Die Vorfreude auf das nächstjährige Genussschauspiel ist somit bereits jetzt groß. Save the date: vom 03.10. bis 10.10.2020.

Das 4****s—Hotel Alpenhof in Hintertux im Zillertal ist ein familiengeführtes Traditionshotel in direkter Lage am Hintertuxer Gletscher. Neben der familiären Atmosphäre und dem herausragenden Service mit Herz, bietet der Alpenhof haubengekrönte Kulinarik, einen 2.800 m2 großen VITALIS SPA-Bereich großer Wellnessbereich, einen idyllischen Alpengarten, komfortable Zimmer und nicht zuletzt ein landschaftliches Paradies vor der Tür.

