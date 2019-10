Bain-Recruiting-Event "Zugkraft"

Junge Ingenieure entwickeln zukunftsfähige Mobilitätslösungen

München (ots) - Veränderte Kundenbedürfnisse, neue Technologien und strengere Emissionsanforderungen. Die Automobilbranche verändert sich dramatisch. Das forciert die Entwicklung zukunftsfähiger Mobilitätslösungen. Vor diesem Hintergrund veranstaltet die internationale Unternehmensberatung Bain & Company am 28. und 29. November 2019 in München das Recruiting-Event "Zugkraft: E-Mobility - Die Automobilindustrie unter Strom". Teilnehmen können Universitätsstudierende ab dem vierten Bachelorsemester sowie Promovierende aller Ingenieurwissenschaften und MINT-Fachrichtungen.

"In der neuen Mobilitätswelt sind Automobilhersteller auf Partnerschaften angewiesen", betont Bain-Partner und Automobilexperte Dr. Eric Zayer. "Zum Teil stehen sie in direktem Wettbewerb mit Technologieunternehmen und Start-ups. Deshalb setzt Bain auf Mitarbeiter mit Tech-Expertise und Spaß am unternehmerischen Arbeiten. So können wir unsere Kunden bestmöglich unterstützen."

Und Bain-Partner Dominik Thielmann, zuständig für das Recruiting im deutschsprachigen Raum, fügt hinzu: "Wir legen Wert auf interdisziplinäre Beraterteams, denn Diversität ist ein Schlüssel zu unserem Unternehmenserfolg. Entsprechend suchen wir stets nach herausragenden Talenten verschiedenster Fachrichtungen." Bei Bain haben mehr als ein Drittel der Beraterinnen und Berater einen natur- oder ingenieurwissenschaftlichen Studienabschluss.

Bewerbung noch bis 27. Oktober 2019 möglich

Während der zweitägigen Veranstaltung bearbeiten die Teilnehmer eine Fallstudie, in der sie eine umfassende Strategie zur Markteinführung eines rein elektrischen Autos entwickeln. Bei der Präsentation der Ergebnisse können sie die Automobilexperten von Bain von ihrem Wissen über aktuelle Branchentrends und Konsumentenbedürfnisse überzeugen. Des Weiteren haben die Teilnehmer die Möglichkeit, sich mit Bain-Beratern unterschiedlichster Fachrichtungen auszutauschen und sich über die Einstiegsmöglichkeiten bei Bain zu informieren.

Noch bis zum 27. Oktober 2019 ist es möglich, sich zu bewerben. Weitere Informationen zum Bewerbungsprozess, zum Ablauf der Veranstaltung und zu den Ansprechpartnern gibt es unter: www.joinbain.de/zugkraft.

Bain & Company

