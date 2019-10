VKI: Heute Start des 8. Energiekosten-Stops

Anmeldung für den Gemeinschaftseinkauf von Strom und Gas ab sofort möglich

Wien (OTS) - Schon seit 2013 organisiert der Verein für Konsumenteninformation (VKI) in regelmäßigen Abständen ein Bestbieterverfahren für den Gemeinschaftseinkauf von Strom und Gas. In Summe konnten die teilnehmenden Haushalte seit Beginn der Aktion ihre Energieausgaben um rund 34 Millionen Euro reduzieren. Durchschnittlich 340 Euro pro Jahr und Haushalt konnten die Teilnehmer bereits im Frühjahr dieses Jahres einsparen, wenn sie die Gemeinschaftstarife von Strom und Gas in Anspruch nahmen. Die Anmeldung für den jetzt startenden 8. Energiekosten-Stop ist ab sofort – wie immer kostenlos und unverbindlich – auf www.energiekosten-stop.at möglich.

„Gemeinsam sind wir ein Großkunde“ ist das Motto der vom VKI organisierten Aktion „Energiekosten-Stop“. Dabei sammelt der VKI interessierte Konsumentinnen und Konsumenten, um im Rahmen eines Bestbieterverfahrens möglichst gute Energietarife für die Aktionsgemeinschaft zu erzielen. Nach Abschluss des Bestbieterverfahrens bekommen die teilnehmenden Haushalte ein Angebot zugesandt, aus dem die zu erwartende Ersparnis beim Wechsel auf die erzielten Tarife hervorgeht. Dann können sich die Teilnehmer in Ruhe entscheiden, ob sie auf die Gemeinschaftstarife wechseln wollen.

Beim jetzt beginnenden 8.Energiekosten-Stop werden drei Energie-Kategorien für das Bestbieterverfahren ausgeschrieben: Gas, Ökostrom und Umweltzeichen-Strom. Beim Umweltzeichen-Strom handelt es sich um eine besonders nachhaltige Energiekategorie. Strom, der mit dem Umweltzeichen-Zertifikat ausgezeichnet ist, muss nicht nur zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energieträgern stammen, sondern die Umweltzeichen-Stromanbieter müssen sich auch verpflichten, den Ausbau erneuerbarer Energien voranzutreiben. Für alle Gemeinschaftstarife wird eine Preisgarantie von 18 Monaten gelten.

Ablauf der Aktion: In vier Schritten zu günstigeren Energietarifen

Anmeldung: Bis 14.01.2020 können Interessierte über ein Onlineformular auf www.energiekosten-stop.at unverbindlich und kostenlos an der Aktion teilnehmen. Dazu genügen folgende Angaben: Name, E-Mail-Adresse, Postleitzahl, derzeitiger Energielieferant, ungefährer Jahresenergieverbrauch. Bekanntgabe Bestbieter: Am 28.01.2020 gibt der VKI die Gewinner des Bestbieterverfahrens bekannt. Am Bestbieterverfahren können alle Energielieferanten teilnehmen, die im Vorfeld den vom VKI festgelegten Qualitätskriterien zustimmt haben. Benachrichtigung per E-Mail: Ab Ende Februar 2020 erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine E-Mail-Nachricht mit Detailinformationen zu den erreichten Tarifen sowie der voraussichtlichen persönlichen Ersparnis, die durch einen Wechsel auf die Gemeinschaftstarife erzielt werden kann. Wechseln und sparen: Nach dem Erhalt des Angebots haben Teilnehmerinnen und Teilnehmer rund sechs Wochen Zeit, um in Ruhe zu entscheiden, ob sie das Angebot annehmen und auf den Gemeinschaftstarif wechseln möchten.

SERVICE: Informationen zur VKI-Aktion gibt es auf www.energiekosten-stop.at. Fragen zum Energiekosten-Stop beantwortet auch die kostenlose Telefon-Hotline 0800 810 860 (Montag bis Freitag von 8-20 Uhr).

Rückfragen & Kontakt:

Verein für Konsumenteninformation

Pressestelle

01/588 77-256

presse @ vki.at

www.vki.at