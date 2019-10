NOVOMATIC präsentiert „Samurai Beauty™“ in Las Vegas

Las Vegas/Gumpoldskirchen (OTS) - Am 15. Oktober 2019 startet die „Global Gaming Expo“ (G2E) in Las Vegas. Mehr als 490 Aussteller sowie über 27.000 Besucher aus 106 Ländern werden erwartet. NOVOMATIC ist als größtes österreichisches Unternehmen auch in diesem Jahr wieder auf der wichtigsten Glücksspielmesse in den USA vertreten.

Von 15. bis 17. Oktober 2019 präsentiert NOVOMATIC gemeinsam mit dem börsennotierten australischen Unternehmen Ainsworth Game Technology Ltd., an dem NOVOMATIC eine Mehrheitsbeteiligung hält, das umfassende Produktportfolio der NOVOMATIC-Gruppe auf dem Messestand #1259. Das Angebot reicht von brandneuen Spielen für die Casino-Märkte – wie etwa dem asiatischen Thema „Samurai Beauty™“ – über neue Linked Progressive Jackpots bis hin zu Casino Management-Systemen, Sportwettenlösungen (z.B. NOVOMATIC ActionBook™) und innovativen Produkten für die Video Gaming Terminals-Märkte. Die Besucher können sich am NOVOMATIC-Stand zudem über Online und Social Gaming-Produkte informieren.

In der langjährigen Geschichte der Teilnahme von NOVOMATIC bei der größten US-Glücksspielmesse tritt NOVOMATIC in Las Vegas nun zum dritten Mal auf einem gemeinsamen Messestand mit Ainsworth auf. „Die USA sind ein bedeutender Wachstumsmarkt für NOVOMATIC. Wir wollen dort mit Ainsworth unseren Marktanteil mittelfristig signifikant steigern. Deshalb präsentieren wir uns auch in diesem Jahr wieder gemeinsam“, betont NOVOMATIC-Vorstandsvorsitzender Mag. Harald Neumann im Vorfeld der G2E.

„Aufgrund der Liberalisierung von Sportwetten in den USA gewinnt der dortige Markt einmal mehr an Bedeutung für uns. Wir verfolgen die Entwicklungen des US-Sportwettensegments bereits seit einigen Jahren mit höchstem Interesse“, so Neumann. „Aus diesem Grund kooperiert NOVOMATIC eng mit international tätigen Dienstleistern für Sportmedien und Sportwetten, um unsere innovative Linie von Sportwettenprodukten und -lösungen weiterzuentwickeln. Diese werden in einem eigenen Bereich des NOVOMATIC-Messestands gezeigt. Deshalb sind Innovationen und die Präsenz vor Ort wichtige Schlüssel zum Erfolg“, hebt Neumann hervor.

Darüber hinaus unterstützt NOVOMATIC gemeinsam mit dem Messeveranstalter der G2E, AGA (American Gaming Association) und AGEM (Association of Gaming Equipment Manufacturers) den RTP (Return to Player) 5k Glow Fun Run in Las Vegas, der gleichzeitig die amerikanische Glücksspielmesse einläutet. Messeteilnehmer, Besucher und Mitarbeiter können an diesem Charity-Lauf teilnehmen. Der Reinerlös kommt dem Bereich Responsible Gaming zugute.

