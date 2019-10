NEOS: Großer Jubel über das beste Landtagswahlergebnis in der Geschichte

Meinl-Reisinger: „Ich gratuliere Sabine Scheffknecht und dem gesamten Team von Herzen zu diesem sensationellen Erfolg in Vorarlberg!”

Wien (OTS) - Überaus erfreut reagiert NEOS-Parteivorsitzende Beate Meinl-Reisinger auf das Ergebnis bei der Vorarlberger Landtagswahl. „Ich gratuliere unserer Spitzenkandidatin Sabine Scheffknecht und dem gesamten Team von Herzen zu diesem sensationellen Erfolg”, sagt Meinl-Reisinger. „Es ist das beste Ergebnis, das NEOS je bei einer Landtagswahl erzielt haben. Vielen Dank allen Wählerinnen und Wählern, die mit ihrer Stimme für NEOS eines ganz klar und deutlich gezeigt haben: Die Menschen wollen, dass wir etwas weiterbringen in diesem Land. Die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger haben uns so stark gemacht, dass niemand an unseren Themen vorbeikommen wird. Das gibt uns auch enorme Kraft und Rückenwind für die nächste Landtagswahl in der Steiermark.”



Meinl-Reisinger betont, dass der Erfolg in Vorarlberg viele Väter und Mütter hat. „Allen voran bedanke ich mich bei Sabine Scheffknecht, die diese Wahlbewegung mit enormer Kraft und vollem Einsatz gezogen hat. Sie hat nicht nur im Wahlkampf auf wichtige Zukunftsthemen gesetzt und ehrliche Lösungen präsentiert, sondern bereits in den vergangenen fünf Jahren gezeigt, dass sich Sacharbeit auszahlt und von den Wählerinnen und Wählern auch entsprechend gewürdigt und belohnt wird.”

Mit diesem Ergebnis werden NEOS künftig mit drei Mandaten im Vorarlberger Landtag vertreten sein. „Das ist ein klarer Auftrag an uns, in den kommenden fünf Jahren für die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger etwas zu bewegen“, sagt Meinl-Reisinger und fügt hinzu: „Ob wir das als Teil einer Regierung machen oder in Opposition, liegt - wie im Bund - nicht an uns.“



