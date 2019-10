Blümel: Herzliche Gratulation an Markus Wallner und die ÖVP Vorarlberg

Starkes Ergebnis für Volkspartei Vorarlberg und klarer Wählerauftrag – Kurs von Landeshauptmann Wallner klar bestätigt

Wien (OTS) - „Die Volkspartei Vorarlberg konnte auf sehr hohem Niveau noch weiter zulegen. Ich gratuliere Markus Wallner herzlich zu diesem starken Wahlergebnis und zum eindeutigen Wählerauftrag. Die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger haben den Kurs von Landeshauptmann Wallner klar bestätigt und der Volkspartei einen deutlichen Vertrauensbeweis und klaren Auftrag für die Zukunft gegeben“, so Landesparteiobmann Gernot Blümel zur Landtagswahl in Vorarlberg.



„Ich freue mich mit Markus Wallner, dem gesamten Team der Volkspartei Vorarlberg und auf die Fortsetzung der vertrauensvollen Zusammenarbeit“, so Gernot Blümel.

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei Wien

Michael Ulrich, MSc

Leitung Kommunikation & Presse

+43 650 6807609

michael.ulrich @ wien.oevp.at

https://neuevolkspartei.wien