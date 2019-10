Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zum Wahlergebnis der Landtagswahl in Vorarlberg

St. Pölten (OTS/NÖI) - „Dieses Wahlergebnis ist ein Vertrauensvotum in die Arbeit von Landeshauptmann Markus Wallner und die Vorarlberger Volkspartei. Ich möchte dem Landeshauptmann zu diesem klaren Auftrag durch die Wählerinnen und Wähler gratulieren. Daran sieht man, dass die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger einen Weg getragen von Weitsicht, Vernunft und Konsensfähigkeit wollen und wählen. Ich kenne Landeshauptmann Wallner als starke Persönlichkeit mit Handschlagqualität, dem sein Land und seine Leute sehr am Herzen liegen", so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Rückfragen & Kontakt:

Volkspartei Niederösterreich

Mag. Günther Haslauer

Pressesprecher

0680/1159107

guenther.haslauer @ vpnoe.at