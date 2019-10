Kogler: Aufwärtsbewegung der österreichischen Grünen eindrucksvoll fortgesetzt

Gratulation an die Grünen Vorarlberg zum sensationellen Wahlergebnis

Wien (OTS) - „Herzliche Gratulation an Johannes Rauch und die Grünen Vorarlberg zum voraussichtlich besten Ergebnis der Geschichte“, kommentiert Werner Kogler, Bundessprecher der Grünen, das Ergebnis der Landtagswahl in Vorarlberg. „Ich freue mich über alle, die uns ihr Vertrauen geschenkt haben. Ein großer Dank gilt den Aktivistinnen und Aktivisten in Vorarlberg, die in den letzten Wochen intensiv gelaufen sind.“

„Dieses Ergebnis ist ein klarer Auftrag der Wählerinnen und Wähler, die sehr erfolgreiche Klimaschutz- und Sozialpolitik in der Landesregierung fortzusetzen“, betont Kogler. „Ich bin überzeugt: Johannes Rauch und die Vorarlberger Grünen werden mit so einem Ergebnis Grüne Anliegen in den Regierungsverhandlungen forcieren können.“

„Auch heute hat sich die Aufwärtsbewegung der Grünen in Österreich eindrucksvoll fortgesetzt“, führt Kogler aus. „Die Menschen wünschen sich in Österreich echten Klimaschutz und eine vernünftige Wirtschaftspolitik bei sozialer Absicherung. Gestärkt mit diesem Ergebnis werden wir weiterhin für Zusammenhalt und eine offene Gesellschaft eintreten. Diese Signale sind auch von europäischer Bedeutung.“

