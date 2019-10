WienBot gibt jede Minute eine Antwort

Wien (OTS) - Jetzt gibt es die neuesten Zahlen zum digitalen Sprachassistenten der Stadt Wien, dem WienBot. Er hat im September 2019 rund 40.000 Mal den Wienerinnen und Wienern weitergeholfen. Das heißt, der WienBot hat jede Minute eine Antwort gegeben, also durchschnittlich 1.400 Antworten pro Tag.

Seit Bestehen des WienBot im Dezember 2016 sind das ganze 400.000 Antworten zu mehr als 450 Themen aus der Stadtverwaltung, egal, ob es um Parken, Müllsammelstellen oder wie man am schnellsten in den Wiener Prater kommt, geht. Das Angebot wird laufend ausgebaut. Seit kurzem spricht der WienBot auch Englisch. Wird im Betriebssystem eine andere Sprache als „Deutsch“ auswählt, dann werden die Antworten des digitalen Sprachassistenten automatisch ins Englische übersetzt. So können noch mehr Menschen die WienBot-Antworten nutzen.

Dazu Digitalisierungsstadtrat Peter Hanke: „Mit dem WienBot liegt die Stadt genau richtig. Er liefert einen wesentlichen Beitrag, damit Wien zur Digitalisierungshauptstadt wird.“ Schließlich sei Wien auch die erste Stadtverwaltung weltweit, die einen digitalen Sprachassistenten anbietet.

Zwtl.: Was der WienBot alles kann

Weil es gemeinsam bekanntlich mehr Spaß macht, können die Antworten des WienBots nun mit anderen geteilt werden. Das ist praktisch, wenn man eine Route mit Ort und Zeit mit anderen teilen möchte. Abgerufen werden die Daten dann in Echtzeit. Also: "Wie komme ich um 20 Uhr zum Rathausplatz?" Auch der Stadtplan ist im WienBot integriert, dass ist praktisch, wenn man gerade in der Stadt unterwegs ist und zum Beispiel die nächste Hundezone sucht. Der WienBot zeigt natürlich auch, wie man am schnellten zum Ziel kommt, und welche Öffis dort hinfahren.

Über die Sprachausgabe spricht der WienBot die gewünschte Informationen mit Wiener Stimme. Das macht den virtuellen Beamten authentisch und besonders charmant.

In Zukunft wird der WienBot auch in die neue Stadt Wien-App integriert.

