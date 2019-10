Festnahme nach internationaler Fahndung wegen Verdachts des schweren Betrugs in Russland

Wien (OTS) - Vorfallszeit: 11.10.2019, 18:25 Uhr

Vorfallsort: 8., Albertgasse

Sachverhalt:

Zielfahnder des Landeskriminalamtes Wien konnten auf Grund intensiver Ermittlungen eine 35-jährige russische Staatsangehörige, die zur internationalen Fahndung ausgeschrieben war, in Wien-Josefstadt festnehmen. Die Frau steht im Verdacht, einen schweren Betrug in Moskau begangen zu haben, wobei ein Schaden im unteren 5-stelligen Bereich entstanden sein soll. Sie wurde in die Justizanstalt eingeliefert.

