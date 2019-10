Weltrekord geglückt: Bürgermeister Ludwig gratulierte Läufer Kipchoge zur Marathon-Sensation

Wien (OTS/RK) - Am Ende waren es 1 Stunde, 59 Minuten und 40 Sekunden, die Wunderläufer Eliud Kipchoge für die Marathondistanz gebraucht hat – so schnell, wie nie ein Mensch vor ihm. „Ich laufe, um Geschichte zu schreiben“, hatte der Kenianer im Vorfeld gesagt – und heute, Samstagvormittag, hat Kipchoge in der Prater Hauptallee seine Ansage wahr gemacht. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig empfing den Rekordläufer im Ziel und gratulierte: „Was Eliud Kipchoge heute geleistet hat, ist unglaublich. Es freut mich umso mehr, dass sein Weltrekord in unserer schönen Stadt Wien gelungen ist. Es waren heute perfekte Bedingungen, und ich sage auch den vielen Wienerinnen und Wienern Danke, genauso auch den internationalen Gästen, die heute in den Prater gekommen sind und ihn angefeuert haben. Die Fernsehbilder von heute gehen um die Welt – sie zeigen, dass in Wien eine Sternstunde des Sports geschrieben wurde. Und ich meine, dass wir auch im Breitensport eine Wirkung spüren werden. Hobbysportlerinnen und Sportler finden bei uns perfekte Bedingungen. Eliud Kipchoge hat heute gezeigt, was mit harter Arbeit möglich ist.“

Angefeuert von tausenden Fans am Streckenrand und unterstützt von mehr als 40 Mitläufern, den „Pacemakers“, lief Kipchoge um 10:15 Uhr ins Ziel. Fernsehteams aus mehr als 30 Ländern übertrugen den historischen Rekord live in die Welt.

Pressefotos in Kürze auf www.wien.gv.at/presse abrufbar. (Schluss) esl

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Stadtredaktion, Diensthabende/r Redakteur/in

01 4000-81081

dr @ ma53.wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse