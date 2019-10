"Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" - Turbulenzen in Abu Dhabi (FOTO)

München (ots) -

- Die Millionärsfamilie macht die Emirate unsicher

Turbulenzen in Abu Dhabi sorgen für Aufregung Ausstrahlung am Montag, 14. Oktober 2019, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI

In Abu Dhabi ziehen für die Geissens dunkle Wolken auf: Eigentlich möchten Carmen, Shania, Davina und Robert bei warmen Temperaturen in Abu Dhabi entspannen. Doch zuerst steht für Robert ein Beauty-Make-Over an. Die Stimmung kippt, als die Geissens den Luxuswagen schrotten, aber das ist noch nicht genug. Ein Instagram-Post von Robert stellt das Familienleben auf den Kopf und bringt die Vier in schwere Turbulenzen. "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie": Am

Montag, 14. Oktober 2019 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.

Deutschlands schillerndste Millionärsfamilie verschlägt es dieses Mal in ihre neue Lieblingsmetropole in den Vereinigten Arabischen Emiraten - nach Abu Dhabi. Robert, der viel Wert auf sein Äußeres legt, begibt sich vertrauensvoll in die Hände eines orientalischen Männerfriseurs. Zur Freude von Carmen und Shania werden dem Familienoberhaupt bei einer schmerzhaften Prozedur Nasen- und Ohrenhaare entfernt.

Für Zündstoff sorgt anschließend eine Autopanne, die den Verlust des Heckspoilsers nach sich zieht. Vor dem geschrotteten Luxuswagen diskutieren Carmen und Robert, wessen Schuld der Schaden sei. Für Robert ist klar, Carmen hätte ihn beim Einparken auf mögliche Hindernisse aufmerksam machen müssen.

Die Wogen sind schnell geglättet, doch dann ziehen dunkle Wolken über Abu Dhabi auf: Ein Instagram-Post von Robert, in dem er den Ruf des Muezzins als Livemusik bezeichnet, stellt das Familienleben auf den Kopf. Die Geissens finden sich in schwersten Turbulenzen und einem Instagram-Shitstorm wieder.

Die Sendung wird von Geiss TV produziert. Ausstrahlung am 14. Oktober um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos bei www.tvnow.de verfügbar - im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.

