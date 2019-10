Top-Lehrlinge kochen für Staatsköche

Internationaler Kochabend in der Amuse Bouche-Villa in Vasia

Ich freue mich sehr, dass wir den Top-Lehrlingen mit der Reise in die Amuse Bouche-Villa powered by GASTROJOBS ein einzigartiges Reiseerlebnis bieten konnten! Unser Dank gilt ganz besonders den Staatsköchen Christian Garcia und Gregor Zimmermann, die eigens nach Italien gereist sind, um die kulinarischen Nachwuchsstars aus Österreich kennenzulernen und Robert Geiss für das supernette Meet & Greet auf der Luxus-Yacht! Piroska Payer, Amuse Bouche

Wien (OTS) - Die Sieger vom „11. Amuse Bouche * Wettkampf der Top-Lehrlinge“ wurden für ihre Leistungen mit außergewöhnlichen Erlebnissen belohnt: Einem exklusiven Kochabend mit den Ehrengästen Christian Garcia (Staatskoch von Monaco, Küchenchef von Fürst Albert II von Monaco und Präsident „Le Club des Chefs des Chefs“) und Gregor Zimmermann (Staatskoch der Schweiz und Küchenchef im Bellevue Palace Bern) in der Amuse Bouche-Villa powered by GASTROJOBS in Vasia, Italien sowie einem „Meet & Greet“ mit Robert Geiss auf der Samurai, einer Luxus-Yacht im Hafen von Monaco.

