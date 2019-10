ÖVP - T E R M I N E

KW 42 von 14. Oktober 2019 bis 20. Oktober 2019

MONTAG, 14. Oktober 2019

18:00 Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger, Bundesleiterin der ÖVP-Frauen Abg.z.NR Dr. Juliane Bogner-Strauß und Delegationsleiterin MEP Mag. Karoline Edtstadler beim "Multilateralen Dialog" der Konrad-Adenauer-Stiftung (Grandhotel, Kärntner Ring 9, 1010 Wien)



Nationalratspräsident Mag. Wolfgang Sobotka nimmt an der "IPU-Konferenz teil (Belgrad, bis 15.10.)



DIENSTAG, 15. Oktober 2019

17:00 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec bei der Veranstaltung "10 Jahre Wiener Gesundheitsförderung – Für ein gesundes Leben in einer gesunden Stadt" (Rathaus, 1010 Wien)



18:00 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec nimmt am "Future and Health Science Talk 2.0" zum Thema "Disruptive Innovationen in Medizin und Gesellschaft" (TUtheSky, Getreidemarkt 9, 1060 Wien)



19:00 Bundesleiterin der ÖVP-Frauen Abg.z.NR Dr. Juliane Bogner-Strauß bei der Präsentation des Kunstkalendariums 2020 "Wilde Blätter" der Steirischen Landesjägerschaft (Großer Minoritensaal, Mariahilferplatz 3, 8020 Graz)



MITTWOCH, 16. Oktober 2019

18:00 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec nimmt am "Wahlauftakt der GÖD-FCG" teil (Gösserhalle, Laxenburger Straße 2, 1100 Wien)



19:00 Dr. Margarete Schramböck nimmt an der A1-Diskussion "5G und das Internet der Dinge heben ab" (Salzlager Hall, Saline 18, 6060 Hall in Tirol)



DONNERSTAG, 17. Oktober 2019

09:30 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec beim OÖSB-Dialog "Demografischer Wandel als Wirtschaftsfaktor" (Wissensturm, Kärntnerstraße 26, 4020 Linz)



12:15 Delegationsleiterin MEP Mag. Karoline Edtstadler nimmt an der Veranstaltung "Fit4future" teil (Salzburger Kongress, Auerspergstraße 6, 5020 Salzburg)



FREITAG, 18. Oktober 2019

15:00 Bundesleiterin der ÖVP-Frauen Abg.z.NR Dr. Juliane Bogner-Strauß beim EPP Women Kongress "Female Visions for a better Europe" (Hofburg, 1010 Wien)



17:00 Dr. Margarete Schramböck nimmt am "Tirol Empfang" anlässlich des Nationalfeiertages teil (Aula der Wissenschaften, Wollzeile 27, 1010 Wien)



SAMSTAG, 19. Oktober 2019

09:00 Bundesleiterin der ÖVP-Frauen Abg.z.NR Dr. Juliane Bogner-Strauß nimmt an der Seminareröffnung des Austria Shitoryu Karatedo Shitokai Verbands teil (Hotel Vulkanland-Sport-Resort, Gnas 194, 8342 Gnas)



11:00 Bundesleiterin der ÖVP-Frauen Abg.z.NR Dr. Juliane Bogner-Strauß nimmt an der Feier der Kleinen Zeitung anlässlich "30 Jahre Regionalbüro Leibnitz" teil (Hauptplatz, 8430 Leibnitz)



20:00 Bundesleiterin der ÖVP-Frauen Abg.z.NR Dr. Juliane Bogner-Strauß nimmt am Bockbieranstich im Stadtamt Leibnitz teil (Kulturzentrum, Kaspar-Harb-Gasse 4, 8430 Leibnitz)



