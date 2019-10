„Sport am Sonntag“ mit Laimer und Shiffrin im Gespräch

Am 13. Oktober ab 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Rainer Pariasek präsentiert „Sport am Sonntag“ am 13. Oktober 2019 um 18.00 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

Konrad Laimer: Der Fußball-Shootingstar im großen Interview

Nach dem Sieg gegen Israel ist das Nationalteam voll auf EM-Kurs.

Mikaela Shiffrin: Die Ski-Königin im ausführlichen Gespräch

Zwei Wochen vor Sölden - Der Ski-Superstar über Hirscher, Rekorde und eine mögliche Musikkarriere.

Eliud Kipchoge: Der Marathon-Mann und sein historischer Lauf

Als erster Mensch der Welt will der Kenianer in Wien die Marathondistanz unter zwei Stunden bewältigen. „Sport am Sonntag“ begleitet den Rekordversuch.

Formel 1 in Japan: Sturmtief und Mercedes-Hoch

Taifun „Hagibis“ sorgt für ein turbulentes Rennwochenende in Suzuka.

