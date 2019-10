FP-Seidl: AKH-Notstand wie immer hausgemacht – KAV-Führung versagt auf allen Ebenen

Langjährige FPÖ-Forderungen wären besser beachtet worden, als sie grundsätzlich zu ignorieren

Wien (OTS) - Den Bericht über den Personalnotstand im Wiener AKH kommentiert der Gesundheitssprecher der Wiener FPÖ, LAbg. Wolfgang Seidl, mit einem Verweis auf langjährige FPÖ-Forderungen nach Verbesserungen der Arbeitsbedingungen für Krankenhaus-Mitarbeiter. „Alles, was wir vorausgesagt haben, tritt nach und nach ein – und von der KAV-Führung bis hin zum verantwortlichen Stadtrat Hacker hüllt sich das rot-grüne Wien in paralysiertes Schweigen“, so Seidl.

Die FPÖ warne seit Jahren vor Personalnotständen und der daraus resultierenden Gefährdung für Patienten. „Die Fehlentscheidungen im KAV nehmen mittlerweile für die Patienten gefährliche Ausmaße an. Wann handelt Bürgermeister Ludwig endlich und sorgt dafür, dass Dilettanten endlich durch Fachleute ersetzt werden?“, fragt Seidl. Wenn sogar schon führende Ärzte den Zusammenbruch des Gesundheitssystems beklagen, sei Feuer am Dach. „Man darf nicht vergessen: Das Geld wäre ja da. Diese Missstände herrschen deswegen vor, weil die Führung bis hinauf zum Stadtrat einfach kläglich versagt hat“, erinnert Seidl.

Auch davon, jetzt in panischen Reaktionen ausländisches Personal zu rekrutieren, hält Seidl nichts. „Wir haben genug Arbeitssuchende in Österreich – man müsste die Leute halt nur rechtzeitig anwerben, ausbilden und ihnen dann einen angemessenen Lohn zahlen“, erinnert Seidl an unzählige Mahnungen der FPÖ, die von Rot-Grün reflexartig abgelehnt worden sind.

Seidl fordert eine massivere Einbindung des AMS, eine Gehaltsreform für Krankenhauspersonal und eine dahingehende Offensive der rot-grünen Wiener Stadtregierung. „Die Menschen in Wien, die seit Jahrzehnten eines der teuersten Gesundheitssysteme der Welt bezahlen, haben sich eine exzellente Versorgung verdient. Es wird Zeit, dass hier endlich Nägel mit Köpfen gemacht und die immer schlimmer werdenden Probleme gelöst werden“, so Seidl abschließend.

