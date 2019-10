SPÖ Wien-Gaál und Hanke zum Weltmädchentag: „Wien ist die Stadt der Mädchen“

SPÖ Wien-Frauen zum Weltmädchentag: „Wir fordern, dass den Mädchen von heute die Welt offen steht.“

Wien (OTS/SPW) - Zum heutigen Weltmädchentag weisen die Wiener SPÖ-Frauen darauf hin, dass Mädchen nach wie vor in vielen Bereichen benachteiligt werden – und das nur aufgrund ihres Geschlechts. Die Wiener SPÖ-Frauen setzen sich dafür ein, dass Mädchen überall und von Anfang an die gleichen Chancen bekommen wie Buben. „Wien ist die Stadt der Mädchen. Wir wollen Mädchen stärken und ihnen zeigen, dass ihnen für ihre Zukunft alle Chancen offen stehen. Wichtig ist: Mädchen können alles!“, betont Frauenstadträtin Kathrin Gaál. ****

SPÖ Wien-Frauenvorsitzende Marina Hanke bekräftigt diese Forderung: „Als Wiener SPÖ-Frauen fordern wir, dass den Mädchen von heute die Welt offen steht. Sie sollen heute von Anfang an die gleichen Entfaltungsmöglichkeiten bekommen, damit sie zu starken Frauen von morgen werden“.

Anlässlich des Weltmädchentags veranstalten die Wiener SPÖ-Frauen heute eine Medienaktion am „Reumädchenplatz“ gemeinsam mit den Frauen der Achse kritischer Schüler_Innen Wien, der Sozialistischen Jugend Wien, des VSSTÖ Wien, der Jungen Generation Wien und der Wiener FSG-Jugend unter dem Motto „Weil die Zukunft EUCH gehört!“. Viele junge Frauen und Mädchen halten dort gemeinsam eine große Weltkugel in die Höhe. „Wir müssen Mädchen und junge Frauen stärken, fördern und ihnen ihre Möglichkeiten und Rechte aufzeigen“, so die Vertreter*innen der Jugendorganisationen.

„Die Stadt Wien legt großen Wert auf die Förderung von Mädchen und jungen Frauen. Zum Beispiel mit der neuen Broschüre von Frauenstadträtin Kathrin Gaál ‚Mädchen haben Rechte‘, die über das umfassende Beratungsangebot für Mädchen und junge Frauen zu Themen wie Arbeit, Wohnen, Sexualität, Diskriminierungs- oder Gewaltschutz informiert“, so die Wiener SPÖ-Frauensekretärin Nicole Berger-Krotsch abschließend.



Mehr Informationen gibt es in der Broschüre der Stadt Wien „Mädchen haben Rechte“: https://www.wien.gv.at/menschen/frauen/stichwort/maedchen/broschuere-maedchenrechte.html (Schlus) ve

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Kommunikation

Tel.: 01/534 27 221

http://www.spoe.wien