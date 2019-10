ORF SPORT + mit dem Upper Austria Ladies Linz und der „INEOS 1:59 Challenge“

Weiters am 12. und 13. Oktober: Billard Eurotour Klagenfurt und Handball

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 12. Oktober 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von der „INEOS 1:59 Challenge“ (geplante Startzeit zwischen 5.00 und 9.00 Uhr), vom Upper Austria Ladies Linz 2019 (Halbfinal-Spiele) um 14.00 Uhr, von der Billard Eurotour Klagenfurt 2019 (Finale Herren) um 18.00 Uhr, vom spusu-Handball-Liga-Austria-Spiel Insignis Westwien – Fivers Margareten um 20.15 Uhr und von der ÖFB-Pressekonferenz vor dem European-Qualifiers-Spiel Slowenien – Österreich zeitversetzt um 22.00 Uhr, das Yoga-Magazin um 8.00, 9.00 und 10.00 Uhr, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ um 8.30, 9.30 und 10.30 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr und das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 22.30 Uhr.

Die Live-Übertragungen vom Upper Austria Ladies Linz 2019 (Finale) um 14.00 Uhr und von der Billard Eurotour Klagenfurt 2019 (Finale Damen) um 16.30 Uhr, das Yoga-Magazin um 8.00, 9.00 und 10.00 Uhr, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ um 8.30, 9.30 und 10.30 Uhr, das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 18.30 Uhr, die Höhepunkte vom World Latin Moskau 2019 um 19.00 Uhr, vom Springreiten CSI*** Wr. Neustadt um 20.15 Uhr, vom DTM-Sonntagsrennen Hockenheim 2019 um 20.45 Uhr und von der WRC-Rallye Großbritannien 2019 um 22.10 Uhr sowie die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 13. Oktober.

Wird die Marathon-Distanz erstmals in Wien unter zwei Stunden gelaufen? Eliud Kipchoge, der den offiziellen Marathon-Rekord mit 2:01:39 Stunden hält, will in der Prater Hauptallee diese historische Marke knacken. Der Rekordversuch wird am Samstag, dem 12. Oktober, wohl zwischen 5.00 und 9.00 Uhr stattfinden. Die genaue Uhrzeit wird am 11. Oktober festgelegt. Für den 34-jährigen Kenianer gibt es bei schlechten Rahmenbedingungen ein Zeitfenster bis 20. Oktober. ORF SPORT + überträgt die „INEOS 1:59 Challenge“ am 12. Oktober live. Kommentator ist Dietmar Wolff, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Michael Buchleitner. Moderiert wird die Veranstaltung von Oliver Polzer.

Von 6. bis 13. Oktober geht in der Tips Arena Linz das „Upper Austria Ladies Linz 2019“ über die Bühne. Das WTA-Turnier ist auch in diesem Jahr wieder hochkarätig besetzt. ORF SPORT + überträgt täglich von 9. bis 13. Oktober umfassend live aus Linz. Kommentator ist Bernhard Stöhr.

Die Billard Eurotour macht von 10. bis 13. Oktober wieder in Klagenfurt Station. ORF SPORT + überträgt am 12. Oktober das Finale der Herren und am 13. Oktober das Finale der Damen live.

Kommentator ist Toni Oberndorfer. (ORF-TVthek am Samstag live von 18.00 bis 20.00 Uhr)

Aus der 8. Runde der spusu Handball Liga Austria überträgt ORF SPORT + am 12. Oktober das Spiel Insignis Westwien gegen Fivers Margareten live. Kommentator ist Johannes Hahn.

ORF SPORT + zeigt die Höhepunkte der ÖFB-Pressekonferenz vor dem European Qualifiers-Spiel Slowenien – Österreich. Reporter ist Andreas Felber. (ORF-TVthek live von 16.45 bis 17.15 Uhr)

