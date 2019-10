Jetzt für die Zukunft planen: Wirtschaftsstudium an der FH des BFI Wien

Mit Oktober hat die neue Bewerbungsrunde für ein zukunftsorientiertes Wirtschaftsstudium an der FH des BFI Wien gestartet. Start des Studiums: Wintersemester 2020/21.

Wien (OTS) - Ab sofort können sich Menschen, die sich für ein wirtschaftswissenschaftliches Studium mit starkem Praxisbezug interessieren, wieder auf der Bewerbungsplattform unter www.fh-vie.ac.at/de/seite/studium/jetzt-bewerben der FH des BFI Wien, Hochschule für Wirtschaft, Management und Finance für ein solches Studium bewerben, Informationen anfordern und ersten Kontakt aufnehmen.

FH des BFI Wien optimales Sprungbrett für erstklassige berufliche Karriere

Für Schulabsolventinnen und -absolventen und Menschen, auch ohne klassischen Maturaabschluss, die für sich entschieden haben, ihren beruflichen Werdegang mit einem wirtschaftswissenschaftlichen, zukunftsorientierten Studium zu beginnen oder weiterzuführen, ist die FH des BFI Wien das optimale Sprungbrett in eine erstklassige berufliche Karriere. Praxisorientiert, international ausgerichtet und dennoch regional verankert, finden hier engagierte Studierende überdurchschnittlich gute Ausbildungsmöglichkeiten.

Universum Talent Survey 2019 bestätigt: Studierende der FH des BFI Wien hoch zufrieden mit Karrieremöglichkeiten und Ausbildungsangebot.



Die diesjährige Universum Talent Survey bestätigt der FH des BFI Wien eine hohe Zufriedenheit mit Karrieremöglichkeiten für Studierende nach und während des Studiums sowie mit dem Ausbildungsangebot der Hochschule.

Hervorragende Karrieremöglichkeiten

Äußerst attraktiv empfinden die Studierenden, dass das Studium an der Hochschule genau die notwendigen und praxisnahen Fähigkeiten vermittelt, die Arbeitgeber suchen. Nicht zuletzt unterstreichen die Studierenden die enge Beziehung der Hochschule mit Unternehmen und Arbeitgebern, von der sie während ihres Studiums mit den Partnerunternehmen der FH des BFI Wien profitieren. Die Studierenden sind darüber hinaus der Meinung, dass die FH gute Referenzen für ihre weitere Ausbildung sowie Karriere bietet und gleichermaßen ihr unternehmerisches Denken und Handeln unterstützt. Hohe Priorität der Befragten genießt die regelmäßige Karrieremesse, wie auch Karrieremessen im Allgemeinen, gefolgt von karrierevorbereitenden Workshops an der FH.

Exzellentes Ausbildungsangebot

Neben den hervorragenden Karrieremöglichkeiten wird das Ausbildungsangebot der FH des BFI Wien geschätzt. Insbesondere die praxisnahen Anwendungen in den Lehrplänen, die attraktiven Studienangebote sowie die qualitativ hochwertigen und abwechslungsreichen Lehrveranstaltungen. Darüber hinaus wird der Hochschule ein starker, internationaler Fokus zugesprochen, wozu diverse Auslandsstudienprogramme maßgeblich beitragen. Studierende assoziieren mit der FH des BFI Wien eine international anerkannte Institution mit hohem Stellenrang innerhalb der Fachrichtung sowie als moderne Einrichtung.

Freundliches offenes Umfeld und attraktiver Standort

Ein freundliches und offenes Umfeld sowie ein attraktiver Standort sind nicht nur sehr wichtig, sondern die Studierenden verbinden diese Attribute in hohem Ausmaß mit ihrer Hochschule. Auch nehmen die Studierenden die FH unterstützend bei der Gleichberechtigung der Geschlechter sowie engagiert für Vielfalt und Inklusion, wahr.

Messen, Infodays und mehr…

Insides aus den Studiengängen erhalten Interessierte auf Messen, Infodays und beim Open House 2020. Hier stehen die Expertinnen und Experten sowie Studierende als Gesprächspartner zur Verfügung und teilen gern ihre Erfahrungen.

Messen:

Schule & Beruf Wieselburg: 10.-12.10.2019

BeSt Graz: 17.-19.10.2019

Master & More Wien: 15.11.2019

Bachelor & More Wien: 16.11.2019

Vocatium Wien: 19.-20.11.2019

BeSt Wien: 05.-08.03.2020

Informationsveranstaltungen vor Ort:

InfoAbend: 16.01.2020

Open House: 13.-14.03.2020

InfoAbend: 28.04.2020

Universum Talent Survey

Universum ist ein weltweiter Marktführer im Bereich Employer Branding und Talent Management. Jährlich befragt Universum weltweit über 1,5 Millionen Studierende und Berufstätige. Die FH des BFI Wien nimmt seit vielen Jahren an dieser internationalen Studie teil.

Über die FH des BFI Wien, Hochschule für Wirtschaft, Management & Finance

Lehre und angewandte, praxisorientierte Forschung sind an der Fachhochschule des BFI Wien fest miteinander verwoben. Dies spiegelt sich in der Einbindung der Studierenden in aktuelle Forschungsvorhaben und Projektpraktika wider. Dafür greift die FH auf ein starkes (inter-)nationales Netzwerk von Partnerunternehmen zu.

Innovative prämierte Lehrmethoden sowie hochkarätige Lehrende aus Wissenschaft und Praxis bilden die Basis für ein erfolgreiches Studium. Engagierte Studierende sind damit bestens auf eine erfolgreiche berufliche Karriere als Fach- und Führungskraft vorbereitet.

Rund zwei Drittel der ca. 2.200 Studierenden der FH des BFI Wien absolvieren ihr Studium berufsbegleitend. Extra zugeschnittene Lehrveranstaltungen mit an eine Berufstätigkeit angepassten Lehrveranstaltungszeiten ermöglichen auch Berufstätigen ein Studium auf höchstem akademischen Niveau.

www.fh-vie.ac.at

Rückfragen & Kontakt:

FH des BFI Wien

Mag.a Emel Kis

+43 1 720 12 86-934

Mobil: +43 660 100 8761

emel.kis @ fh-vie.ac.at