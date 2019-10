ELITE 3/2019 – SIEBEN-STERNE-HIMMEL

Einmalig. Erlesen. Edel.

Wien (OTS) - Voilà: Die Herbst-Ausgabe von elite ist da: Mit umfangreichen Infos für Menschen, die an Lifestyle, Luxus, Genuss, Mode und feiner Lebensart interessiert sind – druckfrisch, edel, spannend und topaktuell.

Sieben-Sterne-Himmel: Eine exklusive Reise zu sieben der luxuriösten Hotels der Welt: vom Burj al Arab in Dubai über das Shangri-La Bosphorus in Istanbul bis zum Aman Canal Grande in Venedig.

+++ Weiters lesen Sie auf 134 Seiten:

Die Star-Köche bei den Nachbarn +++ Kunstsammler aus Leidenschaft +++ Fashion Weeks: Die Mode der Herbst-Winter 2019/2010-Kollektionen +++ Star-Glanz bei den Filmfestivals in Cannes und Venedig +++ Juwelen-Träume +++ Das sind die Top-Pflegeprodukte für den Herbst und den Winter +++ Und: Welt-Düfte: die neuen Kreationen der Parfümeure.

Editorial

Wenn das Handy nervt: Eine der „effizientesten“ Methoden, Genuss zu zerstören, ist der sozial-mediale Einsatz des – am Leib ja längst angewachsenen – Handys, zu dessen Sklaven wir immer mehr denaturieren. Juan Amador vertritt dazu einen kontroversiellen Ansatz. Er sagt der Speisen-Fotografie („foodporn“) in seinem hochdekorierten Gourmet-Tempel in Wien den Kampf an.

COVERSTORY

Sieben-Sterne-Himmel

Halten die ultra-luxuriösen Herbergen der Welt ihre großen Versprechen? Von der Wahrheit, den Mythen und der Mär bei der Vergabe von Hotelsternen. Eine exklusive Reise zu sieben der luxuriösesten Herbergen der Welt: vom Burj al Arab in Dubai über das Shangri-La Bosphorus in Istanbul bis zum Aman Canal Grande in Venedig.

Star-Köche bei den Nachbarn

Jeder von ihnen wäre es wert, nur für ihn auf eine eigene kulinarische Reise zu gehen. Und seine Kochkunst zu genießen. Elite besuchte die Meister ihres Faches wie Ana Roš in Slowenien, Sven Wassmer in der Schweiz und Jörg Trafoier in Südtirol.

Die Mäzene

Kunst ist nicht das Brot, aber der Wein des Lebens. Sie verführt, verzaubert und macht uns nachdenklich. Kunstsammler sind in die süße Venusfalle getappt. Sie kommen von der Versuchung nicht mehr los. Ob Frederik Lehner, Herbert Liaunig oder Heinz Josef Angerlehner: So ticken die Kunstsammler aus Leidenschaft.

Juwelen-Träume

Edlen Schmuck zu kaufen, ist eine wichtige Lebensentscheidung. Er spiegelt die eigene Persönlichkeit wider und hebt die Trägerin aus der Masse hervor. Von Chopard über Bvlgari bis Piaget: Elite präsentiert edle Schmuckstücke für elitäre Trägerinnen.

Best of Red Carpet

Ob die Met Gala oder die Film-Festivals in Cannes und Venedig. Im Fokus stehen Stars wie Cate Blanchett, Miley Cyrus und Lady Gaga ... und ihre ausgefallenen Roben.

Weiters lesen Sie in der druckfrischen elite u.a.:

Fashion Weeks. Die Mode-Kreationen der Herbst-Winter 2019/2020 Runway Kollektionen kombinieren Innovation mit klassischen Designs. Elite präsentiert sie auf sieben Seiten: von Chanel über Lena Hoschek bis Falconeri.

Stilsichere Kombis für kalte Tage. Von Kuschelig-warm bis edel-elegant: Elite zeigt auf sechs Seiten die schönsten Kreationen sowie die Neuigkeiten der renommiertesten Designer.

Verwöhn-Programm. Feucht-kaltes Wetter kann die Haut sehr belasten. Eine zarte und nachhaltige Pflege ist da besonders wichtig. Wir stellen Ihnen die effektivsten Produkte vor, von Estée Lauder über La Prairie bis Shiseido.

Beauty-Therapie. Make-up sorgt nicht nur für Verschönerung, sondern auch für Wohlgefühl. Die aktuellen Trends, von Chanel über Yves Saint Laurent bis Sisley.

Meisterwerke. Von Louis Vuitton über Roger Dubuis bis Jaeger LeCoultre: Elite hat 16 der edelsten Kreationen der Uhrmacherkunst für Sie zusammengestellt.

Bezaubernde Nuancen. Ob Salvatore Ferragamo, Bvlgari oder Kenzo: Die besten Parfümeure stellen ihre neuen Duftnoten auf vier Seiten vor.

Rückfragen & Kontakt:

elite-Redaktion: online @ mgmedien.at