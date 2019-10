COUCH und OTTO feiern die COUCH LIEBLINGSSTÜCKE: Party zum Launch der ersten eigenen Möbel- und Home-Kollektion in Hamburg (FOTO)

Hamburg (ots) - Gestern Abend feierten das Living-, Fashion- und Beauty-Magazin COUCH zusammen mit Vertretern von OTTO den Launch der COUCH LIEBLINGSSTÜCKE Kollektion. Rund 80 geladene Gäste feierten bei WeWork in der Hamburger Europa Passage die erste eigene Möbel- und Accessoire-Kollektion von COUCH. In entspannter Atmosphäre konnten die Gäste aus den Bereichen Living, Interior, Fashion, Beauty und Design auf ausgewählten Sesseln und Sofas Probe sitzen und Accessoires der COUCH-Kollektion in stylishem Arrangement begutachten.

Zu den Gästen zählten unter anderem: Katharina Charpian (@femtastics_official), Julian Daynov (@julian_daynov), Brygida Dejcz (@bohostyleliving), Céline Denefleh (@celine-denefleh), Tinna Heisler (@tinna_sirkka), Samantha Justus (@samantha_justus), Doreen Schumacher (Palmstudio) sowie die Designer Eva Marguerre und Marcel Besau.

Christina Gath, Redaktionsleiterin COUCH: "Wir sind stolz und überglücklich, unsere COUCH LIEBLINGSSTÜCKE Möbel- und Accessoire-Kollektion erstmals live zu präsentieren. Die überwältigende Resonanz hat uns darin bestätigt, dass wir zusammen mit unserem Partner Otto.de auf dem richtigen Weg sind. Es war ein wunderbarer Abend mit tollen Gästen, inspirierenden Gesprächen, guten Drinks und leckerem Essen."

Als Partner unterstützten die Veranstaltung Pommery, Beets & Roots, Frau Ultrafrisch, Fjällräven, Rituals, Bloomon und Dr. Hauschka sowie das Team der Bar Le Lion.

Die COUCH LIEBLINGSSTÜCKE Kollektion umfasst knapp 50 Produkte aus den Segmenten Möbel, Kleinmöbel, Accessoires, Teppiche und Heimtextilien. Alle Produkte wurden mit viel Liebe zum Detail von der COUCH-Redaktion, G+J-Brand Business und OTTO entwickelt.

Honorarfreies Bildmaterial steht zum Download zur Verfügung unter:

https://bit.ly/35oCP9x

Passwort: couch

Über die COUCH LIEBLINGSSTÜCKE (#couchlieblingsstücke):

Die COUCH-Kollektion um fasst knapp 50 Produkte aus den Segmenten Möbel, Kleinmöbel, Accessoires, Teppiche und Heimtextilien. Alle Produkte wurden mit viel Liebe zum Detail von der COUCH-Redaktion, G+J-Brand Business und OTTO entwickelt. Von Polstermöbeln, Stühlen und Samt-Sesseln, Rattan-Highboards und filigranen Beistelltischchen mit Doppelfunktion bis hin zu Spiegeln mit Ablage, Steingutvasen, Teppichen und Kissen - für jeden Wohnung ist etwas dabei. Design- und Interior-Begeisterte können sich komplett das Wohnzimmer oder den Flur einrichten oder auch nur Regale und Fensterbänke mit dekorativen Pflanzkübeln, Vasen und Kerzenhaltern verschönern. Die COUCH LIEBLINGSSTÜCKE sind vielseitig einsetzbar und passen perfekt zu trendbewussten Living-Fans. Alle Produkte der neuen Kollektion sind exklusiv bei Otto unter http://www.otto.de/Couch zu bestellen.

In der aktuellen Ausgabe COUCH 11/2019 (EVT: 4.10.2019) werden die

COUCH LIEBLINGSSTÜCKE auf dem Cover und im Heft vorgestellt.

Bildmaterial zur COUCH-Kollektion (Moods und Freisteller) gibt es zum

Download unter:

https://bit.ly/35fQGPw Passwort: liebling

Rückfragen & Kontakt:

COUCH PR / Kommunikation

Andrea Kramer

Gruner + Jahr GmbH

Telefon: +49 (0) 40 / 37 03 - 3847

E-Mail: kramer.andrea @ guj.de

www.couchstyle.de