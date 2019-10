ERINNERUNG PK „Die Bedeutung börsenotierter Unternehmen für den Standort, Kapitalmarkt-Forderungen an nächste Regierung“

mit IV-Generalsekretär Christoph Neumayer, Aktienforum-Präsident Robert Ottel und iwi-Geschäftsführer Herwig Schneider – 14.10.2019, 10:00, Haus d. Industrie

Wien (OTS) - Sehr geehrte Frau Kollegin,

sehr geehrter Herr Kollege,

die börsenotierten österreichischen Unternehmen sind für die heimische Volkswirtschaft und damit für das Land von substanzieller Bedeutung – sowohl durch Produktion und Beschäftigung, die in den Unternehmen selbst entstehen, als auch durch ihre Verflechtung mit Lieferanten und Kunden in Österreich. Das konkrete Ausmaß hat das Industriewissenschaftliche Institut (iwi) in einer aktuellen Studie im Auftrag der Industriellenvereinigung (IV) und des Aktienforums (AF) erhoben.

Die aktuellen Daten zeigen aber auch den massiven Handlungsbedarf für Österreich, warum der heimische Kapitalmarkt nachhaltig gestärkt werden muss. Ein attraktiver, moderner Kapitalmarkt ist kein Selbstzweck, sondern ein Instrument, das Unternehmen, Anlegern und den Menschen nützen soll. Zur Vorstellung der Studien-Ergebnisse sowie der zentralen Forderungen von Industrie und Aktienforum an die nächste Bundesregierung darf ich Sie sehr herzlich zu einer

Pressekonferenz

am Montag, 14. Oktober 2019, um 10:00 Uhr

in das Haus der Industrie, 1. Stock, Krupp-Saal, Schwarzenbergplatz 4, 1031 Wien

einladen.

Ihre Gesprächspartner sind

Christoph Neumayer, IV-Generalsekretär,

Robert Ottel, Präsident des Aktienforums und

Herwig Schneider, Geschäftsführer Industriewissenschaftliches Institut (iwi)

Mit freundlichen Grüßen

Sandra Bijelic

Rückfragen & Kontakt:

Industriellenvereinigung

Sandra Bijelic

Pressesprecherin

+43 (1) 711 35-2305

sandra.bijelic @ iv.at

https://www.iv.at/medien