23.10., Favoriten: BürgerInnenversammlung gem. § 104c WStV

Thema: Parkpickerl und Parkplätze in der Heimkehrersiedlung/Laaerberg

Wien (OTS/RK) - Am Mittwoch, dem 23. Oktober 2019, findet um 18 Uhr im "Haus der Begegnung" (10., Ada-Christen-Gasse 2) eine BürgerInnenversammlung gemäß Paragraf 104c der Wiener Stadtverfassung statt.



In der Bezirksvertretungssitzung des 10. Bezirkes wurde zu diesem Thema eine BürgerInnenversammlung beantragt. Mit Einführung der Parkraumbewirtschaftung in Favoriten mit September 2017, kam es im Siedlungsgebiet am Laaerberg zu Bodenmarkierungen, um Parkplätze im untergeordneten Straßennetz zu schaffen und dadurch zu legalisieren.

Nachbesserungen seitens der Abteilung für Verkehrsorganisation und technische Verkehrsangelegenheiten wurden nach Wünschen der Bevölkerung getätigt. Seither ist die Parkplatzsituation rechtlich verordnet.

Da die BürgerInnenversammlung laut Wiener Stadtverfassung abgehalten werden muss, werden die Fachdienststellen der Stadt Wien und andere Einrichtungen, über die Situation in der Heimkehrersiedlung und

am Laaerberg informieren.

Weitere Informationen erteilt das Büro der Bezirksvorstehung für den 10. Bezirk, Tel. 01/4000-10111 bzw. E-Mail post@bv10.wien.gv.at. (Schluss) bv/red



Datum: 23.10.2019, 18:00 Uhr

Ort: Haus der Begegnung Favoriten

Ada-Christen-Gasse 2, 1100 Wien, Österreich

