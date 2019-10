TuneCore bringt unabhängige Künstler zu Tencent Music nach China

New York (ots/PRNewswire) - TuneCore, die globale Plattform, mit der unabhängige Musiker ihre Karriere und ihre Zuhörer weltweit aufbauen können, hat heute eine Partnerschaft mit Tencent Music Entertainment Group ("Tencent Music" ) (NYSE: TME) bekanntgegeben. Tencent Music ist die führende Online Musikentertainment-Plattform, die Aufnahmen von Künstlern ihrer immensen Zuhörerbasis in China zugänglich macht.

TuneCore zahlt Künstlern weltweit 100 Prozent dessen, was diese mit digitalen Streams und Downloads verdienen, und erfüllt gleichzeitig die Bedürfnisse der Musiker bei Vertrieb, Musikverlag und zahlreichen Promoservices. Künstler vertreiben ihre Musik auf mehr als 150 digitalen Plattformen in aller Welt, darunter Spotify, Apple Music, iTunes, Amazon Music, Deezer, YouTube Music, Napster und nun auch auf Tencent Music.

Tencent Music ist Pionier in Sachen Online Musik in China und die führende Online Musikentertainment-Plattform des Landes. Wenn TuneCore-Kunden ihre Musik an Tencent Music ausliefern, sind ihre Veröffentlichungen auf den folgenden Plattformen verfügbar:

QQ Music - Ein führender Online Musikservice mit nationaler Popularität, der eine umfangreiche Musikbibliothek bietet und eine große Bandbreite an Videoinhalten mit Musikbezug. QQ Music konzentriert sich auf populäre Künstler und Top-Mainstream-Hits für jüngere Musikfans in China. Es bietet eine Plattform sowohl für Erst- als auch exklusive Veröffentlichungen digitaler Musik, um Interaktionen zwischen Fans und Künstlern zu promoten und um eine Musikfan-Ökonomie zu entwickeln, die sich auf populäre Künstler konzentriert.

Kugou Music - Ein führender Online-Musikservice, der ein umfangreiches Angebot an Entertainment-Features mit einem Fokus auf den Massenmarkt und eine tiefgehende Marktdurchdringung in China bietet.

- Ein führender Online-Musikservice, der ein umfangreiches Angebot an Entertainment-Features mit einem Fokus auf den Massenmarkt und eine tiefgehende Marktdurchdringung in China bietet. Kuwo Music - Ein Online-Musikservice, der sich auf bestimmte Genres und Segmente konzentriert, wie etwa DJ-Mixes oder Kinderlieder, um den facettenreichen Geschmack der Nutzer zu bedienen.

"TuneCore ist die Go-To-Plattform für unabhängige Künstler, um ihre Zuhörerbasis zu erweitern und ihr Einkommen in aller Welt zu vergrößern", so der TuneCore-CEO Scott Ackerman. "Wir schaffen Partnerschaften, Werkzeuge und Dienste, die den größtmöglichen Wert für Musiker bringen. Und diese Allianz mit Tencent Music ist eine immense Gelegenheit in einem schnell wachsenden und begehrten Markt."

Über TuneCore

TuneCore ist die Plattform für unabhängige Künstler, um ihre Zuhörer und Karriere weltweit aufzubauen - mit Technologie und Diensten in den Bereichen Vertrieb und Musikverlag. TuneCore Music Distribution hilft Künstlern, Labels und Managern, ihre Musik auf Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, Google Play und mehr als 150 Download- und Streamingstores in aller Welt zu verkaufen, während sie 100 Prozent ihrer Verkaufseinnahmen und Rechte für eine niedrige jährliche Pauschalgebühr behalten. Der TuneCore Musikverlag hilft Songwritern bei der Administration ihrer Komposition durch Lizensierungen, Registrierung, weltweite Tantiemen-Sammlung Platzierungsmöglichkeiten in Film, Fernsehen, Werbung, Videospielen usw. Das TuneCore Künstlerservice Portal bietet eine Suite mit Werkzeugen und Diensten, die Künstlern ermöglichen, ihre Kunst zu bewerben, mit Fans in Kontakt zu treten und Zuhörer für ihre Musik zu gewinnen. TuneCore, ein Teil von Believe, hat sein Hauptquartier in Brooklyn, New York, mit Büros in Los Angeles, Nashville (Tennessee), New Orleans, Atlanta und Austin sowie weltweiten Operationen in Großbritannien, Australien, Japan, Kanada, Deutschland, Frankreich und Italien. Zusätzliche Informationen finden Sie unter https://www.tunecore.com.de/.

Über Tencent Music Entertainment

Tencent Music Entertainment Group (NYSE: TME) ist die führende Online-Musikentertainment-Plattform in China, die hochpopuläre und innovative Musik-Apps in dem Land betreibt: QQ Music, Kugou Music, Kuwo Music und WeSing. Tencent Musics Mission ist es, Technologie zu verwenden, um die Rolle von Musik im Leben von Menschen aufzuwerten, indem Fans die Chance haben, Musik zu erschaffen, zu genießen, zu teilen und mit ihr zu interagieren. Die Plattform von Tencent Music besteht aus Online-Musik, Online-Karaoke und Streamingdiensten mit Musikbezug. Dies ermöglicht es Musikfans, Musik zu entdecken, sie zu hören, zu singen, zuzuschauen, darzubieten und rund um Musik sozial zu werden. Zusätzliche Informationen finden Sie unter https://ir.tencentmusic.com.

