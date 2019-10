Dancing in Autumn 2019: Körperbewegungen statt Sprache setzen Gedanken in Gang

Taipeh (ots/PRNewswire) - Seit ihrem Start 2010 hat sich die Veranstaltungsreihe "Dancing in Autumn" (Tanz im Herbst) zum wichtigsten Tanz-Festival in Asien entwickelt. Darbietungen verschiedener Stilrichtungen von außergewöhnlichen Künstlern und Performance-Kompanien setzen sich hier mit einer Vielzahl von zeitgenössischen Themen auseinander und stoßen mit ihren unterschiedlichen Perspektiven den Dialog mit dem Publikum an.

Die Veranstaltungsreihe "Dancing in Autumn 2019" präsentiert vom 10. Oktober bis zum 24. November im National Theater und im Experimental Theater sowie im Cloud Gate Theater neun Programme. Als Künstler dabei sind unter anderem LIN Hwai-min, CHENG Tsung-lung, HO Hsiao-mei und SU Wen-chi aus Taiwan, Akram Khan aus dem Vereinigten Königreich und das TAO Dance Theater aus China. Darüber hinaus werden Frédérick Grave aus Kanada, die Belgier Jan Martens und Damien Jalet sowie Mette Ingvartsen aus Dänemark erstmals nach Taiwan kommen und sich dem Publikum vor Ort stellen. Außerdem werden die Jungchoreographen TIEN Hsiao-Tzu, CHENG Hao und SU Pin-Wen neue Perspektiven der nächsten Generation vorstellen.

Der Generaldirektor und Künstlerische Leiter des NTCH, LIU Yi-Ruu, hob hervor, dass ein gutes Theater nicht einfach nur ein Ort sei, an dem qualitativ hochwertige Performances dargeboten werden, sondern ebenso ein Raum, in dem wir erkunden und ausprobieren können, was Einfluss auf die Gesellschaft hat. Hierfür präsentiert das NTCH, nach dem sehr offen gestalteten TIFA, dem NTCH IDEAS Lab und der gefeierten Summer Jazz Party, die Veranstaltungsreihe "Dancing in Autumn 2019", die sich mithilfe künstlerischer Mittel kritisch mit den bestehenden Werten in der Gesellschaft auseinandersetzt. "Das ist der Grund, warum nicht alle Arbeiten einer populären Ästhetik folgen. Einige werden die Menschen überraschen und vielleicht sogar bei ihnen anecken. Aber alle Arbeiten werden etwas vermitteln, bei dem es ganz allgemein darum geht, unvoreingenommene Fragen zu stellen und ehrliche Antworten zu geben."

Da die Grenzen zwischen den verschiedenen Kunstformen immer mehr verschwinden, muss ein Kunstfestival die Art, wie über Entwicklungstrends in der zeitgenössischen Kunst nachgedacht wird, weiterentwickeln. Vor diesem Hintergrund wird ab 2020 das alle zwei Jahre stattfindende Dancing in Autumn und das International Theater Arts Festival zu einem jedes Jahr stattfindenden Festival für Künstler verschmolzen, damit neue Ideen zu wichtigen sozialen Themen entwickelt und Diskussionen darüber angestoßen werden können. Laut dem NTCH wird von der Veranstaltung erwartet, dass es sich zum provozierendsten Festival für darstellende Künste in Taiwan entwickelt.

Am 24. November wird das Experimental Theater zur Tanzfläche, wo dann die Abschlussfeier unter dem Motto Stop Talking, Start Dancing! stattfindet. Neben DJs, die live auflegen, werden auch fünf Artists-in-Residence des Gap Year 2019 das Publikum mit der Heiterkeit ihrer Tanzkunst unterhalten. Weitere Informationen finden Sie unter https://reurl.cc/xD03oL

Website des Dancing in Autumn 2019: https://reurl.cc/xD03oL

