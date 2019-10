Ganz Wien erstrahlt am Weltmädchentag in Pink!

Am 11. 10. leuchten Brücken und Gebäude – Kinderhilfsorganisation Plan International setzt Zeichen für Rechte von Mädchen

Wien (OTS) - Zum Weltmädchentag am Freitag, den 11. Oktober, werden zahlreiche Brücken und bekannte Gebäude in kräftigem Pink erstrahlen. Mit dieser einzigartigen internationalen Beleuchtungsaktion ruft das Kinderhilfswerk Plan International zur Pinkifizierung am Welt-Mädchentag auf, um auf die Diskriminierung von Mädchen und jungen Frauen aufmerksam zu machen. Außerdem finden Aktionen statt, die mit dem Gleichzeichen – dem Symbol von Plans Kampagne #girlsgetequal – echte Gleichberechtigung fordern.

„Der Spruch ‚Brave Mädchen kommen in den Himmel, böse Mädchen überall hin‘ zeigt uns, dass Mädchen auch heute noch um ihren Platz in der Gesellschaft kämpfen müssen. Durch das pinke Anstrahlen von vier Brücken in Wien setzen wir ein Zeichen und weisen darauf hin wie wichtig die vielen Mädchen und jungen Frauen unserer Stadt sind”, so Vizebürgermeisterin Birgit Hebein.

„Gerade am Weltmädchentag ist es wichtig, junge Frauen und Mädchen auf ihre Rechte aufmerksam zu machen. Unser Ziel ist es, veraltete Rollenbilder aufzubrechen. Mädchen sollen die gleichen Chancen wie Burschen haben. Wir wollen Mädchen stärken und ihnen ihre Möglichkeiten aufzeigen. Mädchen können alles!“, so Frauenstadträtin Kathrin Gaal.

Wiener Brücken und Gebäude erstrahlen in Pink

Die Stadt Wien zeigt am 11.10. ab Einbruch der Dunkelheit mit der pinken Beleuchtung der Donaukanalbrücken (Salztor-, Schweden-, Marien- und Roßauer Brücke) Farbe für die Rechte von Mädchen. In der Donaumetropole erstrahlen der UNIQA Tower, das Wiener Riesenrad, das Austria Center Vienna, der Hochstrahlbrunnen am Schwarzenbergplatz, das Flederhaus, das Donau Zentrum, die Palmenhaus Brasserie im Burggarten und Kunst am Getreidemarkt pink.

Die Schloß Schönbrunn Kultur- u. Betriebsges.m.b.H. und die dmcgroup pinkifizieren ihre Websites und die Shopping City Süd macht mit ihren Screens auf den Welt-Mädchentag aufmerksam. Microsoft Österreich feiert gemeinsam mit Plan und einer HAK-Schulklasse.

Heuer leuchtet ganz Österreich in Magenta

Am Freitag leuchten österreichweit Gebäude, Brücken, Brunnen, Wahrzeichen und Websites in kräftigem Magenta. Dank zahlreicher Unterstützerinnen und Unterstützer wird es dieses Jahr in jedem Bundesland pink.

In Niederösterreich unterstützen die Burg Laa und der Klangturm St. Pölten, im Burgenland der Pulverturm Eisenstadt und die Friedensburg Schlaining den pinken Aktionstag. In Oberösterreich erstrahlen das LENTOS Kunstmuseum, das ARS Electronica Center und das Welios Science Center, in Salzburg das Schloss Mirabell und der Kulturverein K.U.L.T. In Kärnten leuchten der Pyramidenkogel und der Lindwurmbrunnen und das Mädchenzentrum Klagenfurt, während in der Steiermark die Stadt Graz den Grazer Uhrturm leuchten lässt.

Auch der Westen Österreichs ist bei der Beleuchtungsaktion mit dabei: In Tirol setzen die Festung Kufstein und die Bergiselschanze ein sichtbares Signal für die Gleichberechtigung von Mädchen, in Vorarlberg beteiligen sich das Bregenzer Festspielhaus und das Montforthaus Feldkirch.

Anlässlich des Welt-Mädchentages finden auch mehrere Aktionen statt. Das Frauenbüro der Stadt Linz bietet beim Stand am Hauptplatz Infomaterialien über Plan International an, ebenso das Referat Frauen & Gleichstellung der Stadt Graz beim Kinoabend im Schubert Kino. Yogis for Women´s Rights veranstaltet am 12. Oktober einen Yoga-Workshop, dessen Erlös in den Plan-Mädchen-Fonds fließt. In folgenden Mädchenzentren und Jugendberatungen wird gefeiert: Auftrieb-Jugendberatung und JUBS-Jugendberatungsstelle in Niederösterreich, JAM-Jugendarbeit Mobil und ARANEA-Zentrum für Mädchen*arbeit in Tirol, JA.M-Mädchenzentrum und IN:TRA-Beschäftigungsprojekt in der Steiermark und Verein Amazone in Vorarlberg.

Über Plan International:

Plan International ist eine religiös und weltanschaulich unabhängige Hilfsorganisation, die sich weltweit für die Chancen und Rechte der Kinder engagiert. Seit mehr als 80 Jahren arbeitet Plan International daran, dass Mädchen und Jungen ein Leben frei von Armut, Gewalt und Unrecht führen können. Plan ist in mehr als 70 Ländern aktiv und hat die Verbesserung der Lebensumstände in den Partnerländern als oberstes Ziel.

Warum ein Welt-Mädchentag:

Vor allem in Afrika, Asien und Lateinamerika werden viele Mädchen diskriminiert, oft sind sie Gewalt schutzlos ausgeliefert. Weltweit gehen 130 Millionen Mädchen nicht zur Schule. Barrieren, wie Frühverheiratung, Frühschwangerschaft und sexuelle Gewalt erschweren ihnen den Zugang zu Bildung. Mit der Kampagne #girlsgetequal (www.plan-international.at/girlsgetequal) setzt sich Plan International für die Rechte von Mädchen ein. Ziel: Jedes Mädchen und jede junge Frau soll selbstbestimmt leben und die Welt um sich herum mitgestalten können.



