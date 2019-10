Meidlinger mit 94,88% als Vorsitzender bestätigt

Klare Forderungen und Betonung auf Sozialpartnerschaft

Wien (OTS) - Mehr Personal, eine 4-Tage-Woche, das Recht auf Nicht-Erreichbarkeit in der Freizeit, Verbesserungen für Kulturschaffende und ein einheitliches Bundessportgesetz forderte Vorsitzender Christian Meidlinger am zweiten Tag der younion-Landeskonferenz. Er betonte außerdem die gut funktionierende Sozialpartnerschaft in der Stadt – auch bei der Regelung der Vordienstzeiten und dem Umstieg ins neue Bedienstetengesetz. Christian Meidlinger: „In der zweijährigen Evaluierungsphase konnten wir für tausende KollegInnen Verbesserungen erreichen.“

Auch Stadtrat Jürgen Czernohorszky sprach in seiner Gastrede den Umstieg ins neue Dienstrecht an: „Gemeinsam arbeiten wir daran, gemeinsam werden wir das schaffen. Aber ein Herauspicken von Rosinen wird es nicht geben.“

Christian Meidlinger wurde als Landesvorsitzender der younion _ Die Daseinsgewerkschaft mit 94,88% im Amt bestätigt. Zu seinen StellvertreterInnen wurden Christa Hörmann (91,81%) und Angela Lueger (93,17%) gewählt.

