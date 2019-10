AVISO: Wiener Hilfswerk-Infoabend "Vergessen - wie kurz ist dein Kurzzeitgedächtnis?" mit Univ. Doz. Gerald Gatterer.

Am Mittwoch, den 23. Oktober 2019 um 18.00 Uhr im Hilfswerk-Tageszentrum Leopoldstadt, Vorgartenstraße 145–157, 1020 Wien.

Wien (OTS) - Das Wiener Hilfswerk lädt alle Interessierten zu einem Informationsabend zum Thema "Leben mit Vergessen".

Vortragende:

Univ. Doz. Dr. Gerald Gatterer

Klinischer- und Gesundheitspsychologe und Psychotherapeut, Akad. Health Care Manager - Stabstelle Vernetzungsmanagement Psychosoziale Rehabilitation am Sozialtherapeutischen Zentrum Ybbs - Autor zahlreicher Bücher und Publikationen zum Thema Demenz - Infos: www.gatterer.at

Hanna Fiedler

Dipl. Lebens- und Sozialberaterin, ReLeMaKo®-Lerntraining - Gesellschaft für Arithmasthenie- und Legasthenietraining Austria (GALA) - Begleitete und betreute ihren Gatten, der an frontotemporaler Demenz erkrankt war - Gründerin der Selbsthilfegruppe ADE – Angehörige demenzerkrankter Personen - Infos: www.und-wer-hilft-uns.at

Informationsabend "Vergessen - Wie kurz ist dein Kurzzeitgedächtnis?"

Zeit: Mittwoch, 23. Oktober 2019 um 18.00 Uhr

Ort: Hilfswerk-Tageszentrum, Vorgartenstraße 145–157, Stiege 4, 1020 Wien

Programm:

18.00 Uhr: Fachvortrag „Vergessen – Wie kurz ist dein Kurzzeitgedächtnis?“ - Univ. Doz. Dr. Gerald Gatterer

18.40 Uhr: Buchvorstellung „Unser Leben zu dritt – Die Demenz, er und ich“ - Hanna Fiedler

Im Anschluss stehen die Vortragenden sowie Wiener Hilfswerk-Experten/innen für individuelle Gespräche zur Verfügung.

20.00 Uhr: Ende der Veranstaltung

UAwg bis Freitag, 19. Oktober 2019 per E-Mail an event@wiener.hilfswerk.at oder unter der Tel.: +43 1 512 36 61-1410. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos.

Wiener Hilfswerk-Experten/innen

Im Rahmen der Veranstaltung bietet sich die Möglichkeit zum Austausch mit Wiener Hilfswerk-Experten/innen aus den Bereichen

Tageszentren für Seniorinnen und Senioren ● Seniorenwohngemeinschaften mit mobiler Betreuung ● Soziale Dienste ● Hauskrankenpflege ● Beratung für Betreuung daheim● Mobile Palliativbetreuung

Wiener Hilfswerk

Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige und mildtätige Organisation, die im Bereich der mobilen Sozialdienste (Heimhilfen, Hauskrankenpflege etc.), in der Kinderbetreuung, in der Flüchtlingshilfe und in ihren Einrichtungen (Tageszentren für Senioren, Nachbarschaftszentren, Wohnungslosenhilfe, Seniorenwohngemeinschaften, Sozialmärkte, Freizeiteinrichtungen für Menschen mit Behinderung u.v.m.) rund 720 hauptamtliche und mehr als 1.600 freiwillige sowie ehrenamtliche Mitarbeiter/innen beschäftigt.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Heiko Nötstaller / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

T: 01 512 36 61 1451 / M: 0664 618 97 03 / E: heiko.noetstaller @ wiener.hilfswerk.at

W: www.wiener.hilfswerk.at / f: www.facebook.com/Wiener.Hilfswerk