Bernhuber: "Keine neuen EU-Gentechnik-Zulassungen"

Europaparlament gegen Gentechnik-Zulassung bei Soja und Mais/Anbauverbot in Österreich bleibt

Brüssel (OTS) - "Ich bin strikt dagegen, dass gentechnisch veränderte Pflanzensorten immer wieder in Europa und Österreich zum Verkauf zugelassen werden sollen. Am Anbauverbot für Gentechnik auf Österreichs Feldern wird auch in Zukunft ohnehin nicht gerüttelt," sagt Alexander Bernhuber, Europaabgeordneter und Umweltsprecher der ÖVP im Europaparlament, zur heutigen Abstimmung über die Zulassung von Gentechnik-Produkten aus Mais und Soja. "Wir lehnen Gentechnik-Zulassungen konsequent ab, ich bin erleichtert, dass das Plenum des Europaparlaments dieser Linie gefolgt ist", so Bernhuber.

