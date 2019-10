Start der öffentlichen Auflage für die ersten Klimaschutz-Gebiete

Für die Bezirke 2, 3, 7 und 16 startet heute die öffentliche Auflage.

Wien (OTS) - Mit der Verordnung von Energieraumplänen laut §2b Bauordnung für Wien schafft die Stadt Klimaschutz-Gebiete. Heizung, Kühlung und Warmwasseraufbereitung von neu errichteten Gebäuden müssen dort künftig entweder über erneuerbare Energie wie Erdwärme, Solarenergie, Biomasse oder über Fernwärme erfolgen. Begonnen wird mit den Bezirken 2, 3, 7 und 16. Danach folgen in mehreren Etappen die weiteren Bezirke. 2020 sollen dann im gesamten Wiener Stadtgebiet Klimaschutz-Gebiete bestehen.



Die Planentwürfe zur öffentlichen Einsicht liegen vom 10. Oktober 2019 bis 21. November 2019 auf. Einsicht genommen werden kann in der jeweiligen Bezirksvorstehung zu den dortigen Amtsstunden oder in der Servicestelle Stadtentwicklung (1., Rathausstraße 14-16, 1. Stock, Zimmer 116). Innerhalb der Auflagefrist können schriftlich Stellungnahmen eingebracht werden entweder per E-Mail an post @ ma20.wien.gv.at oder postalisch an die Magistratsabteilung 20 – Energieplanung, Rathausstraße 14-16, 1010 Wien.



Weiterführende Informationen: www.wien.gv.at/energieraumplaene



Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Kristina Grgic

Öffentlichkeitsarbeit

MA 20 - Energieplanung

Tel.: +43 1 4000 - 88303

Mail: kristina.grgic @ wien.gv.at