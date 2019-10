Münchner Preis für Wiens Wohnbau: Stadt erhielt „hospitality innovation award“

Wien/München (OTS/RK) - Wien wurde im Rahmen des Galaabends des Hotelforums in München mit dem „hospitality innovation award“ ausgezeichnet. Durch diese Auszeichnung werden Preisträger gewürdigt, die für den Hospitality-Sektor entscheidende Impulse gegeben haben. Das "Hotelforum" versteht sich als Fachkonferenz für Expertinnen und Experten in Hotel- und Immobilienfragen. Thema des diesjährigen Forums in der Isar-Stadt war die Verknüpfung von "Hotel und Wohnen". Stellvertretend für die Stadt Wien nahm Gemeinderat Omar Al Rawi den Preis in München entgegen.

Die Jury des „hospitality innovation award“ versteht die Auszeichnung und das Gastgeber-Sein in einem breiteren gesellschaftlichen und sozialen Kontext. Die Stadt Wien erhielt den Preis für ihren Wohnbau. Als eine der letzten Großstädte biete sie selbst als Kommune leistbaren Wohnraum an – durch die 200.000 Gemeindewohnungen oder durch den hohen Anteil an gefördertem Wohnbau.

In seiner Dankesrede vor rund 500 Gästen im "Bayerischen Hof" betonte Al Rawi, dass Wien mit seiner Politik stets die Menschen und den Zusammenhalt in der Stadt in den Mittelpunkt stellt. Dazu gehöre leistbares Wohnen, soziale Absicherung und der Interessensausgleich, damit Wien keine Stadt der zwei Geschwindigkeiten wird.

Vergangene Preisträgerinnen und Preisträger des „hospitality innovation award“ waren unter anderem Personen oder Institutionen wie das Fraunhofer Institut, die Caritas für die Umsetzung des Social-Business-Projekts "Magda Hotel" in der Wiener Leopoldstadt, „Slow-Food“-Gründer Carlo Petrini oder SOS-Kinderdorf-Manager Helmut Kutin. (Schluss) red

