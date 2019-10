Favoriten: „Wienerlied & Schmäh“ am 11.10. im „Tivoli“

Wien (OTS/RK) - Der „Kulturverband Böhmischer Prater“ sorgt wieder einmal mit einem klingenden Unterhaltungsprogramm für Stimmung im Böhmischen Prater in Wien-Favoriten. Gute Laune ist Trumpf: Am Freitag, 11. Oktober, beginnt um 19.00 Uhr im Saal „Tivoli“ (10., Laaer Wald 30 c) ein typisch „wienerisches“ Konzert mit 4 beliebten Künstlern. Einlass: ab 18.00 Uhr. Dieser Abend hat das Kurzweil versprechende Motto „Wienerlied & Schmäh“. Zuerst musiziert die Sängerin Charlotte Ludwig mit dem Duo „Herbert & Victor“ (19.00 Uhr). Danach verbreiten der Rock’n Roll-Musikus und Wienerlied-Interpret Andy Lee Lang sowie seine kongenialen Instrumentalisten „Herbert & Victor“ mit Auszügen aus ihrer CD „Weana Gaude“ viel Frohsinn (21.00 Uhr). Der Zutritt ist frei. Mehr Informationen und Reservierungen: Telefon 0676/720 94 11 (Manfred Fritz) bzw. E-Mail m.fritz@musicreport.at.

Allgemeine Informationen:

Kulturverband Böhmischer Prater: www.böhmischer-prater.at

Sängerin Charlotte Ludwig: www.charlotteludwig.at/

Sänger Andy Lee Lang: www.andyleelang.at

Musiker Herbert Schöndorfer: www.herbertschoendorfer.at/menue.htm

Musiker Victor Poslusny (Musiklexikon): www.musiklexikon.ac.at/ml/musik_P/Poslusny_Victor.xml

Veranstaltungen im 10. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

