Nach Murkraftwerks-Eröffnung: Bgm. Nagl muss jetzt zu Krsko Machtwort sprechen!

Umweltorganisation VIRUS erinnert an Wahlversprechen

Wien (OTS) - Nach der Eröffnung des Murkraftwerkes Graz erinnert die Umweltorganisation VIRUS den Bürgermeister an sein Wahlversprechen aus dem Jahr 2016. Sprecher Wolfgang Rehm: "Nagl hat im letzten Wahlkampf das Murkraftwerk mit der Stilllegung von Krsko gerechtfertigt, nun muss er sein Wort halten und ein Machtwort sprechen. Er möge ehebaldigst bekanntgeben, wann das slowenische Kernkraftwerk hoffentlich bald den Betrieb einstellen wird."

VIRUS gibt zu, skeptisch gewesen zu sein als 2016 der Slogan "Murkraftwerk statt Krsko" aufgetaucht ist. "Dieser Bürgermeister hat aber schon so viele wunderliche Dinge vollbracht, dass ihm auch zuzutrauen ist, sogar mit einem bescheidenen Grazer Laufkraftwerk die 64‑fache Stromproduktion des alten Westinghouse-Reaktors zu ersetzen," so Rehm hoffnungsvoll.

Due Umweltorganisation verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass Bgm. Nagl ursprünglich nicht als Befürworter dieses Projekts gegolten, dann jedoch eine wundersame Kehrtwendung vorgenommen habe, weiters darauf, dass mit dem Baubeginn des nur mit besonderer Ausnahmebewilligung trotz negativer Umweltauswirkungen genehmigten Vorhabens jahrelang bis zum letztmöglichen Zeitpunkt wegen Unwirtschaftlichkeit gewartet worden sei, während der ursprüngliche 50% -Partner Verbund absprang. Wie durch ein Wunder seien aber die ausgefallenen Mittel durch verstärkte Strapazierung des Grazer Stadtbudgets wettgemacht und der Verbund zum völlig freiwilligen Wiedereinstieg in kleinerem Umfang bekehrt worden. "So viele Wunder muss man erst einmal zusammenbringen, aktuell soll auf wundersame Weise entgegen den bisherigen österreichischen Trends aus dem Kraftwerk ein Klimaschutzprojekt gemacht werden, da kommt es auf ein weiteres Wunder beim Atom auch nicht mehr an", so Rehm abschließend.

