NEOS: Tiefe Betroffenheit über antisemitischen Anschlag in Halle

Meinl-Reisinger: „Wir trauern um die Opfer des Anschlages. Unsere volle Solidarität gilt allen Jüdinnen und Juden, denen wir es schulden, dass sie in Sicherheit leben können.“

Wien (OTS) - Tief betroffen zeigt sich NEOS-Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger über den antisemitischen Anschlag auf eine Synagoge in Halle: „Ich bin fassungslos über den Angriff auf Gläubige in einer Synagoge an einem der höchsten jüdischen Feiertage. Wir trauern um die Opfer dieser grauenvollen Tat und sprechen ihren Familien und Freunden unser Beileid und unsere Anteilnahme aus. Wir wünschen allen Verletzten eine schnelle und vollständige Genesung. Unsere volle Solidarität gilt allen Jüdinnen und Juden, denen wir es schulden, dass sie in Sicherheit und Frieden leben können.“

„Es gilt zu handeln gegen Antisemitismus, und zwar in seinen kleinsten Ausprägungen: Es beginnt nicht mit Anschlägen, sondern mit Worten und antisemitische Hetze. Es ist unsere Verpflichtung, mit aller Kraft gegen Antisemitismus und Rechtsextremismus vorzugehen“, so Meinl-Reisinger.

