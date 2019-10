Journalistenpreis Integration 2019: Reichen Sie Artikel und Beiträge noch bis 31. Oktober ein!

Inhaltliche Schwerpunkte sind die Integration von Frauen und Mädchen sowie die Herausforderungen in Schulen und Kindergärten – Beiträge in drei Kategorien einreichen

Wien (OTS) - Der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) und der Expertenrat für Integration vergeben zum achten Mal den Journalistenpreis Integration. In den drei Kategorien Print/Online, TV und Radio werden Journalistinnen und Journalisten in Österreich ausgezeichnet, die mit sachlichen und ausgewogenen Berichten, Reportagen und Meinungselementen aktuelle Herausforderungen und Chancen in der Integration aufzeigen, gesellschaftliche Entwicklungen kritisch hinterfragen und damit zu einem faktenbasierten und lösungsorientierten Diskurs im Integrationsbereich beitragen. Vergeben werden ein Hauptpreis sowie je ein Preis in den beiden anderen Kategorien.

Inhaltliche Schwerpunkte der diesjährigen Ausschreibung sind

Integration von Frauen und Mädchen

Integration in Schulen und Kindergärte

Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen und Migrant/inne

Parallelgesellschaften und politischer Islam

kulturelle Integration, Zusammenhalt und Zugehörigkeit zu Österreich

Gastjuror: ARD-„Tagesschau“-Moderator und Autor Constantin Schreiber

Die Bewertung der eingereichten Beiträge erfolgt durch eine Expert/innen-Jury:

Vorsitzender Hans Winkler (Mitglied des Expertenrats für Integration und ehemaliger Leiter der Wiener Redaktion der „Kleinen Zeitung“)

(Mitglied des Expertenrats für Integration und ehemaliger Leiter der Wiener Redaktion der „Kleinen Zeitung“) Delna Antia-Tatic (Chefredakteurin der Zeitschrift „das biber“)

(Chefredakteurin der Zeitschrift „das biber“) Doris Appel (Leiterin der ORF-Hauptabteilung „Religion/en im Radio“)

(Leiterin der ORF-Hauptabteilung „Religion/en im Radio“) Amira Awad-Grabner (TV-Moderatorin und ZUSAMMEN:ÖSTERREICH-Botschafterin)

(TV-Moderatorin und ZUSAMMEN:ÖSTERREICH-Botschafterin) Gerald Grünberger (Geschäftsführer des Verbands Österreichischer Zeitungen)

(Geschäftsführer des Verbands Österreichischer Zeitungen) Arabella Kiesbauer (TV-Moderatorin und ZUSAMMEN:ÖSTERREICH-Botschafterin)

(TV-Moderatorin und ZUSAMMEN:ÖSTERREICH-Botschafterin) Nikolaus Koller (Geschäftsführer Kuratorium für Journalistenausbildung)

(Geschäftsführer Kuratorium für Journalistenausbildung) Claus Reitan (Journalist)

(Journalist) Franz Wolf (Direktor des Österreichischen Integrationsfonds)

Die Fachjury wird auch in diesem Jahr von einem internationalen Gastjuror bei der Auswahl der Siegerbeiträge unterstützt: Der deutsche Journalist, Autor und „Tagesschau“-Moderator Constantin Schreiber. Er ist seit 2017 für ARD-aktuell tätig und veröffentlichte mehrere Bücher, darunter „Inside Islam – Was in Deutschlands Moscheen gepredigt wird“ (2017) sowie „Kinder des Koran. Was muslimische Schüler lernen“ (2019). Die von ihm gestaltete deutsch-arabische n-tv-Newssendung „Marhaba – Ankommen in Deutschland“ wurde im Jahr 2016 mit dem renommierten Grimme-Preis ausgezeichnet.

Einreichfrist bis 31. Oktober verlängert: Eigene Beiträge einreichen oder Journalist/innen nominieren

Die Beiträge können noch bis 31. Oktober 2019 sowohl durch Journalist/innen selbst eingereicht, als auch durch Dritte nominiert werden. Mit einem Gesamtpreisgeld in der Höhe von 6.000 Euro zählt der Journalistenpreis Integration zu den bestdotierten Auszeichnungen der österreichischen Medienlandschaft. Vergeben wird ein Preis pro Kategorie, davon einer als Hauptpreis zu 3.000 Euro. Die beiden anderen Kategorien sind mit je 1.500 Euro dotiert.

Über den Journalistenpreis Integration 2019

Für den Journalistenpreis Integration 2019 können pro Nominierung/Bewerbung maximal drei Beiträge in den Kategorien Print/Online, TV und Radio übermittelt werden. Dabei kommen Beiträge infrage, die im Zeitraum von 10. August 2018 bis 30. Oktober 2019 in Österreich erschienen sind. Einreichungen und Nominierungen sind online bis 31. Oktober 2019 möglich unter: www.integrationsfonds.at/journalistenpreis

