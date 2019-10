FP Markets wurde bei den Global Forex Awards 2019 als bester Global Forex Value Broker ausgezeichnet

Sydney (ots/PRNewswire) - FP Markets freut sich, bekannt zu geben, dass es bei den Global Forex Awards 2019 mit dem Best Global Forex Value Broker Award ausgezeichnet wurde. Die Global Forex Awards 2019, die in diesem Jahr am 4. Oktober 2019 in Limassol stattfanden, würdigen Exzellenz in der Finanzindustrie, indem sie die besten Anbieter auszeichnen, für die die Öffentlichkeit gestimmt hat.

FP Markets wurde bei den Awards für sein Engagement ausgezeichnet, Kunden mit beispiellosen Handelsbedingungen zu versorgen. Als seit über 15 Jahren in der Branche etabliertes Unternehmen hat FP Markets gelernt, dass Preisgestaltung, Ausführungsgeschwindigkeit, modernste Plattformen, Produktpalette, Kundensupport und Marktanalyse zusammen die Schlüsselkomponenten bilden, die den Kunden Vertrauen in den Handel geben.

Matt Murphie, Managing Director von FP Markets, kommentierte dies: "Wir freuen uns sehr, bei den Global Forex Awards 2019 als bester Global Forex Value Broker ausgezeichnet zu werden. Es ist besonders erfreulich, von unseren Kunden für unsere Bemühungen anerkannt zu werden, ihnen ein erstklassiges Handelsumfeld zu bieten. FP Markets wurde vor über 15 Jahren gegründet und ist sich sehr bewusst, dass Preisgestaltung, Ausführungsgeschwindigkeit, modernste Plattformen, Produktpalette und Kundensupport zusammen die Schlüsselkomponenten sind, die Kunden suchen."

FP Markets bietet über 10.000 Handelsinstrumente in den Bereichen Forex, Aktien-CFDs, Indizes, Future-CFDs und Kryptowährungen, was es zu einem der größten Anbieter der Branche macht. Der Vorteil, CFDs von einem Konto aus handeln zu können, ist der Grund, warum sich so viele Händler für den Handel mit FP Markets entscheiden.

