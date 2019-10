Informationsoffensive zu Mädchen- und Frauenrechten an Wiener Schulen

Bildungsdirektion Wien verteilt von SOS Mitmensch erstellte Informationsbroschüre „Mädchenrechte - Frauenrechte – Frauenschutz“ an Wiener Schülerinnen und Schüler

Wien (OTS/RK) - Die Bildungsdirektion Wien und die Menschenrechtsorganisation SOS Mitmensch starten anlässlich des Welt-Mädchentages eine Informationsoffensive an Wiener Schulen zu Mädchen- und Frauenrechten. Eine Broschüre mit Hinweisen zu Frauenrechtsthemen sowie zu Beratungs- und Schutzeinrichtungen soll an Schülerinnen und Schüler verteilt werden. Ziel sei es, junge Menschen in ihrem Bewusstsein zu stärken und Diskriminierung und Gewalt zu bekämpfen, so die Bildungsdirektion und SOS Mitmensch in einer gemeinsamen Stellungnahme.

„Eine im Vorjahr von uns durchgeführte Umfrage an Wiener Schulen hat ergeben, dass sowohl Mädchen als auch Burschen über Frauenrechte Bescheid wissen wollen. Gleichzeitig hat sich gezeigt, dass viele Schülerinnen und Schüler erhebliche Wissenslücken haben, die verwundbar machen. Hier setzt die von uns erstellte Informationsbroschüre an“, erklärt SOS Mitmensch-Mitarbeiter Bernhard Spindler.

Die Bildungsdirektion Wien betont, dass die Stärkung von Mädchen- und Frauenrechten eine hohe Priorität habe. Daher freue man sich über die Kooperation mit SOS Mitmensch und stelle Wiener Schulen ein großes Kontingent an Informationsbroschüren kostenfrei zur Verteilung an SchülerInnen und Schüler zur Verfügung. Bildungsdirektor Heinrich Himmer: „Wissen hilft, Wissen schützt. Ganz in diesem Sinne wird mit dieser Broschüre an unseren Schulen das Wissen um Mädchen- und Frauenrechte verbessert und ein wichtiger Beitrag für mehr Frauenschutz geleistet.“

Die Informationsbroschüre "Mädchenrechte - Frauenrechte - Frauenschutz" richtet sich an junge Menschen zwischen 13 und 18 Jahren und beinhaltet neben Informationen zu Mädchen- und Frauenrechten auch viele Hinweise zu Organisationen, bei denen Mädchen und Frauen Beratung, Unterstützung und Schutz finden. (Schluss)

