Riesen Erfolg für Value One auf der EXPO REAL 2019

Beim jährlichen Branchentreffen für Immobilienentwickler und Investoren war Value One auch dieses Jahr mit einem eigenen Stand vertreten.

Value One entwickelt und betreibt Immobilien und Stadtquartiere, die Freude machen. Nachhaltigkeit und klimabewusstes Bauen spielen dabei eine zentrale Rolle. Die Positionierung als eines der führenden Immobilienunternehmen in Österreich auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit wurde nun auch von unabhängiger Seite bestätigt.

ÖGNI-Vorzertifikat in Gold für die Projekte Korso und MILESTONE Budapest

Am 08.10.2019 verlieh ÖGNI – die Österreichische Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft – gleich zwei Bauprojekten von Value One ein Vorzertifikat in Gold für besondere Anstrengungen im Bereich nachhaltiges Bauen. Walter Hammertinger, Geschäftsführer der Value One Development: „Nachhaltiges Bauen liegt in unserer DNA. Seit 10 Jahren planen und bauen wir Immobilien, die dem Nachhaltigkeits-Gütesiegel ÖGNI entsprechen. Bereits in der Planungsphase erstellen wir Ökobilanzen für unsere Immobilienprojekte und betrachten stets den gesamten Lebenszyklus der Immobilie. Die Verleihung dieser ÖGNI-Nachhaltigkeitszertifikate für unsere Immobilienprojekte sehe ich als Zeichen der Wertschätzung für unsere Anstrengungen und freuen uns darüber.“

Wohnprojekt und Studenten-Apartments ausgezeichnet

Ausgezeichnet wurde zum einen das Projekt Korso im Viertel Zwei – ein Wohnprojekt der Value One in Wien vom österreichischen Architekten Martin Kohlbauer. Hier entstehen 179 Eigentumswohnungen mit Terrassen und großzügigen Raumhöhen bis zu 2,8m direkt an der U-Bahn-Station „Stadion“ mit Blick zum grünen Prater. Die Bauarbeiten zu dem Projekt haben bereits begonnen und werden 2021 fertiggestellt.

Ebenfalls ausgezeichnet wurde das Projekt MILESTONE Budapest. MILESTONE ist ein europaweit erfolgreiches Konzept für Premium-Studenten-Apartments. An derzeit acht Standorten in Österreich, Ungarn und Portugal definiert MILESTONE Wohnen für Studenten neu und kombiniert hochklassige Wohnqualität mit den Vorteilen einer lebendigen Studenten-Community für 2000 Studierende.

Anlässlich der Zertifikatverleihung im Rahmen der Immobilienfachmesse Expo Real unterstrich Gary Clarke, Managing Director von MILESTONE Student Living, die Bedeutung von Nachhaltigkeitsanstrengungen auch im laufenden Betrieb: „Nachhaltigkeit und Klimaschutz spielen für Studenten und Jugendliche eine zentrale Rolle. Mit unseren MILESTONE-Häusern beweisen wir, dass sowohl bei der Errichtung als auch im laufenden Betrieb ökologische Maßnahmen langfristig auch ökonomisch Sinn machen. Ich bin überzeugt, dass gerade unsere Zielgruppen diese Anstrengung in immer größerem Ausmaß einfordern werden. Als Premium-Anbieter können wir hier neue Standards für die gesamte Branche setzen.“

Erstes nachhaltiges Stadtquartier

Die weiteren ÖGNI-Zertifizierungen bestätigen die laufenden Anstrengungen von Value One auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit. Bereits 2015 hat das Viertel Zwei als erstes Stadtentwicklungsgebiet in Österreich mit „Platin“ die höchste Nachhaltigkeits-Zertifizierung verliehen bekommen. Im Evaluierungsprozess wurden die Projekte dabei sowohl hinsichtlich der ökologischen, ökonomischen und soziokulturellen Qualitäten, als auch in Bezug auf die technische Qualität und die Qualität der Prozesse geprüft. Mit Maßnahmen zum Klimaschutz, zum ökonomischen und wandlungsfähigen Betrieb der Gebäude und zur innovativen Erzeugung und Nutzung erneuerbarer Energien am Standort wurde Value One mit der Höchstnote ausgezeichnet.

