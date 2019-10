Haslinger / Nagele mit dem Women in Law Award ausgezeichnet

Bereits zum zweiten Mal vergaben die Vereinigung Österreichischer Unternehmensjuristen (VUJ) und Women in Law die "Promoting the Best Awards“.

Wien (OTS) - Haslinger / Nagele Rechtsanwälte wurde dabei der "Women in Law Award 2019" verliehen. Ausschlaggebend für die Auszeichnung war das überzeugende Konzept zur Förderung von Juristinnen, insbesondere auch auf Partnerebene.



„ Bei Haslinger / Nagele hat uns beeindruckt, dass die Kanzlei auf den Zeitgeist reagiert, dass es flexible [Arbeitszeit- und Karenz-]Modelle gibt und nicht ein Modell für alle, sondern für jeden passend ", begründete die Jury-Sprecherin Caro Weerkamp die Bewertung.



" Wir freuen uns über die neuerliche Bestätigung unseres bereits vor Jahren eingeschlagenen Weges, flexible Modelle zu schaffen, um Anwaltskarriere und Familie leichter unter einen Hut zu bekommen. Getragen werden diese Modelle vom breiten Konsens in unserer Kanzlei, dass Elternschaft nicht zu einem Karriereknick führen soll ", sagt Partnerin Daniela Huemer, selbst zweifache Mutter, die im Rahmen der Preisverleihung den Preis stellvertretend für die Kanzlei entgegennahm.



Haslinger / Nagele ist eine Rechtsanwaltskanzlei mit rund 130 MitarbeiterInnen an Standorten in Linz und Wien. Die zahlreichen JuristInnen arbeiten in hochspezialisierten Teams. Die enge Kooperation dieser Teams erlaubt eine gesamthafte Bewertung und Bewältigung rechtlicher Herausforderungen. Haslinger / Nagele findet sich in den diversen Rankings einschlägiger Branchenmagazine regelmäßig unter den Top-Kanzleien des Landes und wurde zuletzt auch vom angesehenen JUVE-Verlag als „Kanzlei des Jahres Österreich“ ausgezeichnet.

