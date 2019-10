Lehrlingsausflug: Action und Teamgeist bei Bergwanderung und Raftingtour

14 HARTL HAUS-Lehrlinge verbrachten gemeinsam mit ihren Ausbildern und Abteilungsleitern ein abwechslungsreiches Wochenende beim traditionellen Lehrlingsausflug.

Echsenbach (OTS) - Dieses Jahr startete die Gruppe mit einer Besichtigung des Werkes der Firma Admonter Holzindustrie, die unter anderem für die Herstellung von Naturholzböden bekannt ist.

Anschließend machte sich die Gruppe bei strahlendem Sonnenschein auf zu einer Wanderung zum „Admonter Haus“ in Mitten der Ennstaler Alpen. Mit einem zünftigen Abendessen ließ das HARTL HAUS-Team den Abend gemütlich ausklingen. Am nächsten Tag machten sich die Jugendlichen gemeinsam mit ihren Kollegen auf ins Tal, wo sie der Weg zu einem actiongeladenen Programmpunkt führte.

Rafting-Tour auf der Salza

Beim Rafting-Camp in Palfau startete die Gruppe zu einer Halbtages-Raftingtour auf der Salza. Hier war Teamgeist und Ausdauer beim gemeinsamen Paddeln gefragt.



Lehrlingsinfoabend

Am Lehrlingsinfoabend am 21. Jänner 2020 können sich interessierte Jugendliche und Eltern über die Möglichkeiten der Ausbildung bei HARTL HAUS näher informieren. Jährlich werden bei HARTL HAUS bis zu sechs Lehrlinge in den Berufen Fertighausbauer/Zimmerer, Tischler und Tischlereitechniker aufgenommen.

HARTL HAUS ist Österreichs ältestes Fertighausunternehmen mit eigener Bau- und Möbeltischlerei, das derzeit 300 Mitarbeiter beschäftigt. Die in Echsenbach im Waldviertel gefertigten HARTL Häuser werden von den Kunden hoch geschätzt: 96,3 % waren 2018 mit ihrem Eigenheim und den Leistungen von HARTL HAUS sehr zufrieden - eine Bestmarke in der gesamten Branche.

