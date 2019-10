HORWIN präsentiert die nächste Generation von Elektro-Motorrädern

Neue Standards bei Sicherheit, Fahrgefühl, Reichweite und Technik

Wien (OTS) - „HORWIN wird im Bereich der Elektromobilität in Zukunft eine maßgebliche Rolle spielen“ , sagt Hanspeter Heinzl, Sprecher von HORWIN Europe. Der Startschuss dafür fällt auf der weltgrößten Motorradmesse EICMA von 5. bis 10. November 2019 in Mailand.

HORWIN Europe präsentiert hier erstmals zwei neu entwickelte Motorräder - die HORWIN CR6 und die HORWIN CR6 PRO. Sie sind unter den elektrischen Leichtmotorrädern bzw. Leichtkrafträdern (L3e-Klasse/ 125 ccm) im modern interpretierten Retro-Look einzigartig.

Weltweite Innovation mit 5-Gang-Schaltung

In der PRO-Version wartet der Zweisitzer zudem als eines der ersten Elektrokrafträder weltweit mit einer 5-Gang-Schaltung auf. „Das sportivere Fahrgefühl steigert den Spaßfaktor“ , weiß Heinzl. Ebenfalls einzigartig: HORWIN Europe entwickelt seine Produkte speziell für Europa. Sie unterscheiden sich somit in Größe, Qualität und Sicherheit stark von jenen Fahrzeugen, die aus China direkt importiert werden.

Weitere Highlights: Akku mit bis zu 150 km Reichweite, Vollladung in 4 Stunden, Tempo 60 in 6 Sekunden, LED-Technik, CBS-Bremssystem, 2 Jahre Garantie! Die CR6 (5.890 €) und die CR6 PRO (6.990 €) werden ab Ende November in Deutschland und Österreich im Handel verfügbar sein. Mehr auf www.horwin.eu/de/presse

Über HORWIN

Die HORWIN Europe GmbH hat ihren Sitz in Kammersdorf (Österreich). Mit exklusiven Vertriebsrechten von mehreren E-Fahrzeug-Herstellern werden Händler in ganz Europa beliefert. Erstmals geht HORWIN Europe nun mit selbst entwickelten Fahrzeugen an den Start, die in China speziell für Europa produziert werden. Hinter HORWIN stehen die Unternehmerfamilien Zhou WEI aus Changzhou (China) und Heinzl (Heinzl Group) aus Niederösterreich.

