Ein Papierkalender lässt Sie nicht im Stich: „Woche des Kalenders“ von 11. bis 19. Oktober

Papierfachhandel in Österreich lädt auch 2019 zur „Woche des Kalenders“ - Branchensprecher Andreas Auer: „Rekordbeteiligung von mehr als 160 Händlern in ganz Österreich“

Wien (OTS) - „Von 11. bis 19. Oktober findet auch heuer wieder die ‚Woche des Kalenders‘ statt. Bei der sechsten Auflage der jährlichen Aktion freuen wir uns über eine Rekordbeteiligung von mehr als 160 Händlern in ganz Österreich - von Vorarlberg bis ins Burgenland, von Oberösterreich bis Kärnten“, sagt Andreas Auer, Obmann des Bundesgremiums des Papier- und Spielwarenhandels in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

Beim Kauf eines Kalenders gibt es ein Notizbuch als Geschenk

Die „Woche des Kalenders“ erinnert an den nahenden Jahreswechsel und daran, dass die Anschaffung neuer Kalender vor der Tür steht. „Zu Weihnachten und zum Jahreswechsel sind Buchkalender in Leder oder hochwertige Bildkalender attraktive Geschenke. Dank toller Auswahl und kompetenter Beratung findet sich im österreichischen Papierfachhandel garantiert der passende Kalender“, sagt Auer: „Und als besondere Zuckerl gibt es in der ‚Woche des Kalenders‘ beim Kauf eines Buch- oder Bildkalenders ein Notizbuch als Geschenk dazu.“

Was für Papierkalender spricht

„Handyakku leer, keine freie Steckdose für den Laptop, kein Handynetz oder WLAN verfügbar – Tatsache ist: Elektronische Kalender können aus einer Vielzahl von Gründen nicht verfügbar sein. Ein Papierkalender lässt Sie da nicht im Stich. Daher empfehlen sich klassische Papierkalender als Alternative oder als Backup“, so Andreas Auer.

Eine Liste aller teilnehmenden Papierfachhändler ist auf https://www.papierundspiel.at (Direktlink: https://shorturl.at/goHM0 ) zu finden. Die „Woche des Kalenders“ wird auch mit einer Präsenz bei Facebook auf https://www.facebook.com/wochedeskalenders/ promotet. Die Aktion findet in Kooperation mit den Partnern Filofax, Korsch Verlag sowie Leuchtturm Albenverlag statt. (PWK489/JHR)

