Einladung zum Fototermin am 14.10.2019: "Wiener Bürgermeister empfängt Verein der Steirer"

Highlight im Steirer-Herbst: Der Wiener Bürgermeister, Dr. Michael Ludwig, empfängt die Mitglieder des Vereins der Steirer in Wien am Montag, 14. Oktober 2019, im Wiener Rathaus.

Wien (OTS) - Für viele der Steirerinnen und Steirer ist die Bundeshauptstadt eine zweite Heimat geworden, in der sie sich zu Hause fühlen. Zugleich lieben, pflegen und schätzen sie ihre steirischen Traditionen, Brauchtum und Kultur. Dieser Abend wird ein kräftiges Zeichen dafür sein, dass sich die Steirer am kulturellen Geschehen in Wien aktiv beteiligen. Der Verein bringt steirisches Lebensgefühl ins Rathaus mit: Schilcher, volkstümliche Musik aus der Grünen Mark, Karten für den Steirerball 2020 und eine Überraschung.



Wir freuen uns auf Ihr Kommen!



Ihre Anmeldung nehmen wir gerne bis 11. Oktober 2019 unter der Tel.-Nr. 01-712 12 00 beziehungsweise info @ foggensteiner.at entgegen.

Datum: 14.10.2019, 18:30 - 19:30 Uhr

Ort: Wiener Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal

Lichtenfelsgass 1, 1010 Wien, Österreich

Url: http://www.steirerinwien.at

