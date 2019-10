ServerFarm erwirbt 5NINES Global Holdings

London und Los Angeles (ots/PRNewswire) - ServerFarm, der innovative Entwickler und Betreiber von Rechenzentren, hat die Übernahme von 5NINES Global Holdings abgeschlossen und wird die Mitarbeiter, Kunden, Tochtergesellschaften, Betriebe und Vermögenswerte des Unternehmens in das globale Geschäft von ServerFarm integrieren. Diese Übernahme erweitert das Netzwerk von ServerFarm auf mehrere neue Standorte in Europa und den USA und stärkt gleichzeitig die Fähigkeit des Unternehmens, hochwirksame digitale Transformationen für globale Unternehmen bereitzustellen.

5NINES, der weltweit führende Betreiber von Rechenzentren für die "Enterprise to Public"-Transformation von Unternehmen, wird ServerFarms wachsendes globales Geschäft stärken

Seit 2016 hat das in Großbritannien ansässige Unternehmen 5NINES Global Holdings einzigartige Rechenzentrenplattformen entwickelt, die Colocation- und Managed Data Center-Services anbieten. Die Akquisition von Rechenzentren, die sich im Besitz globaler Unternehmen befinden, hat den Kunden einen anlagenschonenden, verbrauchsorientierten Service zurückgegeben, der die Betriebskosten senkt und bisher nicht verfügbare Kapazitäten für den Markt freigibt. Mit dem raschen und zunehmenden Erfolg von 5NINES Global Holdings wurden operative Tochterunternehmen in den USA, Finnland, den Niederlanden und Großbritannien gegründet, die alle Teil der Geschäftstätigkeit von Server Farm Global werden und die Marke und das Betriebsmodelle von ServerFarm übernehmen.

"Wir freuen uns darüber, einen der innovativsten Rechenzentrenbetreiber der Welt gewonnen zu haben", so Avner Papouchado, CEO bei ServerFarm. Diese Akquisition erweitert nicht nur unsere globale Rechenzentrenpräsenz, sondern bietet auch eine Plattform, um mehr Kunden durch die Wiederholung eines bewährten Modells zu unterstützen. Wir haben ServerFarm aufgebaut, weil wir erkannt haben, dass globale Unternehmenskunden den Besitz und Betrieb von kosten- und kapitalintensiven Rechenzentren und IT-Infrastrukturen abgeben und auf ein Cloud-ähnliches, serviceorientiertes und flexibles Modell umsteigen möchten. Mit der Übernahme kann ServerFarm mehr Kunden auf der ganzen Welt bei der Verwirklichung dieses Ziels unterstützen. Unser beträchtliches Portfolio und unsere Dienstleistungen in Kombination mit der Innovationskraft von 5NINES definieren, wie die Eigentümer von Rechenzentren digitale Strategien für die kommenden Jahre bereitstellen werden."

Darüber hinaus haben die Gründer von 5NINES Global Holdings und ServerFarm eine Vereinbarung zur gemeinsamen Beschleunigung der 5NINES-Rechenzentrumslösung "Enterprise to Public"(E²P) getroffen. Für globale Kunden, die ihre bestehenden Rechenzentrumsanlagen und -abläufe aus ihrem internen Portfolio entfernen und auf ein reines Servicemodell umsteigen möchten, bietet E²P eine schnelle, zuverlässige und flexible Lösung.

"Es ist eine große Freude zu sehen, dass unsere Vision für E²P (Enterprise to Public)-Rechenzentren, die auf bewährten Kundenverträgen basieren, von ServerFarm als bahnbrechend anerkannt wurde", so Justin Gilbert, Chairman bei 5NINES. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Team von ServerFarm, damit wir mehr Kunden dabei unterstützen können, die unglaublichen Möglichkeiten zur Transformation ihres Unternehmens zu nutzen.

ServerFarm arbeitete eng mit NIBC Bank zusammen, um diese Transaktion abzuschließen. "NIBC freut sich auf die Zusammenarbeit mit ServerFarm, einem hoch angesehenen und innovativen Spezialisten für Rechenzentren", so Jan Willem van Roggen, Managing Director bei NIBC Bank. "Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit dem Management-Team von ServerFarm und darauf, seine strategischen Wachstumsziele zu unterstützen."

ServerFarm ist ein einzigartiger IT- und Rechenzentrumsentwickler/-betreiber mit einem wegweisenden Ansatz zur Beschleunigung der digitalen Transformation für Dienstleister und Unternehmen. Mithilfe von InCommand Services, unserer integrierten Plattform für Immobilien-, Rechenzentren- und IT-Management-Lösungen, maximieren wir die Infrastruktureffizienz unserer Kunden und bieten End-to-End-Transparenz und Kontrolle über ihre IT- und Rechenzentrumsumgebungen. Unsere Kunden und ihre Teams gewinnen dadurch an Agilität, Zuverlässigkeit und Effizienz, damit sie sich auf Innovationen konzentrieren können. Weitere Informationen finden Sie auf www.serverfarmllc.com.

