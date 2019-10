Weltweit führender Erfolgs-Coach Bob Proctor kommt erstmals nach Wien

Erfolgsrezepte zum Nachmachen. Die Legende erklärt, wie Besucher ihr Leben optimieren. Am Samstag, 19. Oktober, im Austria Center.

Einfach besser leben. Legende und Erfolgscoach-Nr.1, Bob Proctor,

erstmals in Wien.



Der Amerikaner zählt zur ultimativen Coaching-Elite und ist ein Mann

mit großen Ansagen: „Was immer du denken kannst, kannst du auch

erreichen“. Wer also bisher seine scheinbaren Limits nicht

überwinden konnte, erfährt jetzt das Geheimnis des Erfolgs. „Mr.

Proctor legt den inneren Schweinehund an die Kette und verschiebt

persönliche Grenzen“, beschreibt es der Veranstalter Andreas Wagner.



Für Millionen Menschen steht der Name Bob Proctor in enger

Verbindung mit persönlichem Erfolg.

Sein Vorbild, seine Einsichten, Inspirationen, Gedanken, Systeme und

Strategien sind die Basis unzähliger Erfolgsstories von Menschen auf

der ganzen Welt.



Diese Antworten liefert der Coach:

• was in Ihrem Leben besser laufen kann

• wie sich neue Möglichkeiten für Sie ergeben

• wie Sie die Erfolgsspur halten

• wie Sie mehr Geld verdienen



Damit der Coach für alle perfekt zu verstehen ist, wird das gesamte

Event Wort für Wort simultan übersetzt.

Bob Proctor verrät an diesem Nachmittag, wie jeder Mensch durch die

Veränderung der Paradigmen und Gewohnheiten die ersehnten Erfolge zu

100% erreicht.



TICKETS sind direkt über die Website beziehbar

www.bobproctor.at



Catering inkludiert

Tickets noch ab € 99,-

http://bit.ly/tickets-proctor

Nicht mehr alle Ticketkategorien verfügbar.



Ein Großteil des Reinerlöses wird einem guten Zweck gewidmet.



Datum: 19.10.2019, 14:00 - 19:00 Uhr



Ort:

Austria Center Vienna

Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien



Url: https://www.bobproctor.at



Rückfragen & Kontakt:

Andreas Wagner, Veranstalter

+43 699/113 622 05

andreas.wagner @ ergo-vorsorgemanagement.at