Bibel TV setzt Programm-Offensive fort und zeigt Filme in deutscher TV-Erstausstrahlung

Das Porträt des amerikanischen Starpredigers Billy Graham und ein Ehe-Drama nach traumatischem Kriegserlebnis (FOTO)

Hamburg (ots) - Auch im November setzt Bibel TV seine Programmoffensive fort und zeigt zwei US-Produktionen in deutscher TV-Erstausstrahlung. In beiden Filmen steht der Glaube an Gott im Mittelpunkt, der Menschen bei einer großen persönlichen Herausforderung die nötige Kraft verleiht, für ihre Ziele zu kämpfen.

Billy Graham - Ein außergewöhnliches Leben

Porträt des Predigers Billy Graham, USA 2018

Freitag, 08.11.2019, 21:45 Uhr

Dt. TV-Erstausstrahlung

"Billy Graham - Ein außergewöhnliches Leben" ist ein beeindruckendes Filmporträt des einflussreichen Predigers Billy Graham (11/1918 - 02/2018). Der Sohn eines Farmers aus North Carolina begann nach einem Erweckungserlebnis ein Theologiestudium, das er 1943 erfolgreich abschloss. Ab 1949 zog er als Erweckungsprediger regelmäßig viele Menschen in seinen Bann und versammelte ein großes Publikum um sich. Sein Ziel: Das Evangelium Jesu Christi zu verbreiten. 1950 gründete Graham ein eigenes Missionswerk und betätigte sich nicht nur als Prediger, sondern auch als Autor und Radiomissionar. Seine legendäre Sendung "The Hour of Decision" wurde zu einer 50-jährigen Erfolgsgeschichte auf der ganzen Welt.

Der Film zeigt seltenes historisches Material und Interviews mit Familienmitgliedern, Freunden, TV-Machern und ehemaligen Präsidenten. Wegen seiner Popularität bis in höchste Kreise wurde er "Pastor der Präsidenten" genannt, dessen unerschütterlicher Glaube ihn z.B. als leidenschaftlichen Gegner der Rassentrennung auch in schwierige Situationen brachte. Billy Graham wurde 99 Jahre alt.

Was Gott zusammenfügt

Freitag, 15.11.2019, 20:15 Uhr

US-Spielfilm nach wahren Begebenheiten, Regie: David G. Evans

Dt. TV-Erstausstrahlung

Darren (Justin Bruening) ist Armee-Kaplan, er und seine Frau Heather (Sarah Drew) führen eine glückliche Ehe, die auf ihrem gemeinsamen, tiefen Glauben an Gott basiert. Nach seiner Ausbildung muss Darren schnell feststellen, dass der Militäreinsatz viele Ehen seiner Kameraden schwer belastet und oft auch zerstört. Die harte Realität des Krieges verändert die Soldaten, ihre Beziehungen zu ihren Frauen, aber auch zu den Familien und Freunden, leiden darunter. Als Darren bei seinen Einsätzen im Irak selbst traumatisiert wird, steht plötzlich auch seine Ehe auf dem Spiel. Er und Heather müssen gemeinsam darum kämpfen, ihre Liebe zu retten.

"Was Gott zusammenfügt" ist das erste Gemeinschaftswerk der wichtigsten christlichen Filmproduktionsfirmen Graceworks Picture und Pureflix. Die Hauptrollen spielen einige Stars aus der beliebten Serie "Greys Anatomy": Sarah Drew, Justin Bruening, Jason George und Amanda Bradley.

