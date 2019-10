Neues Leben für die Filmrarität von 1919 "THE BROKEN BUTTERFLY", der 100 Jahre später 2019 restauriert wurde

New York (ots/PRNewswire) - Als Hommage an ihre einzigartige Beziehung zur Zeit und an den Einsatz zum Erhalt von Kunstfertigkeit hat das Unternehmen LOUIS XIII Cognac mit The Film Foundation kooperiert, um THE BROKEN BUTTERFLY zu restaurieren: ein seltenes Filmjuwel aus dem Jahr 1919, das 100 Jahre später wiederentdeckt werden kann. Wir bei LOUIS XIII denken ein Jahrhundert voraus. Jeder Dekanter entspringt der Lebensleistung unserer Kellermeister.

"Ich bin sehr dankbar für die Partnerschaft von The Film Foundation mit LOUIS XIII. Seit vielen Jahren unterstützen sie auf großzügige Weise die Erhaltungs-, Ausstellungs- und Bildungsprogramme der Stiftung. LOUIS XIII hat eine Leidenschaft für das eigene Erbe und es freut mich wirklich, dass sie sich ebenso dafür einsetzen, das cineastische Erbe der Welt zu schützen und diese großartigen Kunstwerke mit dem Publikum für die kommenden Jahrzehnte zu teilen", sagte Martin Scorsese, Gründer und Vorsitzender von The Film Foundation.

Die Premiere fand am 4. Oktober im The Whitby Hotel in New York City statt, gefolgt von einer exklusiven Frage-und-Antwort-Sitzung und einem privaten Dinner mit Martin Scorsese und Ludovic du Plessis, dem Global Executive Director von LOUIS XIII. Andere prominente Teilnehmer schlossen sich an, darunter Kelly Rutherford, Halston Sage, Jean Reno, Fran Lebowitz, J. Smith-Cameron, Stellene Volandes, Brigitte Lacombe, Kenneth Lonergan und weitere, um diese eindrucksvolle Restauration von Filmkunst zu feiern. Die Premiere in New York war der Auftakt einer Reihe von bevorstehenden Filmvorführungen in London und Los Angeles mit besonderen Filmschaffenden als Gäste.

"Dank der Film Foundation und Martin Scorsese können die Zuschauer THE BROKEN BUTTERFLY noch einmal ein Jahrhundert später erleben. Die Restaurierung dieses Stückes Erinnerung ist für uns bei LOUIS XIII eine echte Freude und eine Ehre. Zeit kann man als unser Rohmaterial bezeichnen", sagte Ludovic du Plessis, Global Executive Director von LOUIS XIII.

THE BROKEN BUTTERFLY von Maurice Tourneur wurde das erste Mal 1919 aufgeführt, ist aber seitdem nicht mehr gezeigt worden. Jetzt, 100 Jahre später, wurde der Film mit Unterstützung von LOUIS XIII Cognac akribisch restauriert. Das Werk erzählt die ewige Geschichte von der verlorenen und wieder gefundenen Liebe, von Gefühlen und Erinnerungen, die ein Leben prägen.

Nur 20 Prozent der in den 1910er- und 1920er-Jahren produzierten Filme sind vollständig erhalten, deshalb ist die Möglichkeit, einen komplett restaurierten Stummfilm zu sehen, wirklich ein besonderes Erlebnis. Wenn dieser Film dann außerdem ein seltenes Juwel von einem hochgeschätzten Filmkünstler ist, ist die Aufführung tatsächlich ein außergewöhnliches Event. The Film Foundation, die im Jahr 1990 von Martin Scorsese gegründet wurde, hat zur Restaurierung von über 850 Filmen beigetragen, die auf Festivals, in Museen, Kinos und Bildungseinrichtungen in aller Welt vorgeführt werden. Für das Werk THE BROKEN BUTTERFLY war eine umfangreiche, mehr als sechs Monate dauernde digitale Restaurierung in 4K-Qualität erforderlich, bevor der Film mit den Zuschauern geteilt werden konnte.

