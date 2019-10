Bechtle gewinnt Dr. Clemens Kunkel als Head of Sales Development Public Sector Austria

Wien (OTS) - Dr. Clemens Kunkel ist seit 1. Oktober 2019 in der neuen Funktion des Head of Sales Development Public Sector Austria für Bechtle tätig. Der ausgewiesene Branchenkenner verstärkt die erfolgreichen Aktivitäten der Bechtle Gruppe als IT-Partner der öffentlichen Hand in Österreich.

„Wir sind im wichtigen Branchensegment der öffentlichen Auftraggeber hervorragend aufgestellt. Mit Dr. Clemens Kunkel gewinnen wir einen weiteren erfahrenen Experten, der uns dabei unterstützt, die Zusammenarbeit mit Kunden aus dem Public Sector dynamisch weiter auszubauen“, sagt Mag. Robert Absenger, Geschäftsführer des Bechtle IT-Systemhauses Österreich.

Dr. Clemens Kunkel, 50, war fast zehn Jahre lang als CIO und Bereichsleiter IT & Telekommunikation bei der Bundesbeschaffung GmbH (BBG) tätig. Anschließend baute er erfolgreich den Tenderdesk und das Bidmanagement für RICOH Austria auf. Der promovierte Wirtschaftsinformatiker übernimmt bei Bechtle die neu geschaffene Leitungsfunktion des Head of Sales Development Public Sector für den österreichischen Markt.

Damit stehen seine Erfahrung und Expertise allen Unternehmen der Bechtle Gruppe in Österreich zur Verfügung. Neben dem Bechtle IT-Systemhaus Österreich sind das die IT-E-Commerce-Anbieter ARP und Bechtle direct sowie die spezialisierten Systemhäuser Smartpoint IT Consulting und Planetsoftware. In enger Abstimmung mit den Vertriebsteams sowie den Experten des zentralen Tenderteams am Konzernsitz in Neckarsulm wird Dr. Clemens Kunkel die strategische und operative Weiterentwicklung des Geschäfts mit öffentlichen Auftraggebern vorantreiben.

„Durch die hervorragende Position und Organisation von Bechtle im Public Sector Business sowie das klare Commitment, den erfolgreichen Weg gezielt weiterzugehen, setzt sich Bechtle auch in diesem Bereich an die Spitze. Ich freue mich, diesen Prozess aktiv mitgestalten zu können“, so der neue Head of Sales Development Public Sector Austria, Dr. Clemens Kunkel.

