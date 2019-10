Reichweitenrekorde für neues Weingarten-„Universum“ und „Report“ in ORF 2

Wien (OTS) - „Universum“ und „Report“ sorgten gestern, am Dienstag, dem 8. Oktober 2019, für Topquoten im ORF-2-Hauptabend:

Franz Hafners „Universum“-Reise in „Die wunderbare Welt des Weingartens“ erreichte um 20.15 Uhr in ORF 2 mit durchschnittlich 671.000 Zuseherinnen und Zusehern (22 Prozent Marktanteil) die zweitbeste Reichweite bzw. den dritthöchsten Marktanteil des heurigen Jahres. Gedreht wurde der Naturfilm – eine Koproduktion von ORF, France 2, SWR, Interspot Film und Kwanza in Zusammenarbeit mit ORF-Enterprise, gefördert von Fernsehfonds Austria, Kultur Niederösterreich und Creative Europe Media – in Weinbergen in Österreich, Deutschland und Frankreich.

Der „Report“ mit Susanne Schnabl verzeichnete um 21.05 Uhr in ORF 2 mit durchschnittlich 634.000 Seherinnen und Sehern und 21 Prozent Marktanteil die höchste Reichweite für eine reguläre (Dienstag-)Sendung seit 17. Mai 2016.

Ebenfalls erfolgreich war die gestrige „Willkommen Österreich“-Ausgabe mit bis zu 544.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Bei der ORF-1-Late-Night-Sendung mit John Cleese und Michael Niavarani waren durchschnittlich 470.000 (Marktanteil 21 Prozent bei 12+ und 23 Prozent bei 12–49) mit dabei.

