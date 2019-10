EM-Quali live: Österreich – Israel live im ORF

Am 10. Oktober, bereits ab 19.05 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Auf einen ebenso spannenden wie langen Fußball-Abend rund um das EM-Qualifikationsspiel Österreich – Israel können sich die Sportfans am Donnerstag, dem 10. Oktober 2019, in ORF 1 freuen. Bereits ab 19.05 Uhr steht u. a. die Ankunft der Mannschaft auf dem Programm, um 19.30 Uhr geht es mit der Reportage „Foda gegen Herzog:

Das Duell der Teamchefs“ weiter. Ab 20.15 Uhr meldet sich Thomas König aus dem Ernst-Happel-Stadion, die Analysen steuern Rainer Pariasek, Herbert Prohaska und Helge Payer bei. Am 13. Oktober folgt dann, ebenfalls live in ORF 1, das wahrscheinlich vorentscheidende Spiel Slowenien – Österreich.

Die ORF-TVthek und sport.ORF.at stellen jeweils österreichweit einen Live-Stream und Video-on-Demand-Highlights bereit.

